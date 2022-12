Az amerikai számviteli felügyelet nyilatkozata győzelmet jelent az amerikai szabályozók számára, és megkönnyebbülést a kínai cégeknek, köztük az Alibabának, amelyek a világ legnagyobb gazdaságai közötti feszült kapcsolatok közepette a tőzsdéről való kivezetés előtt álltak, hiszen Washington és Peking heves kereskedelmi és technológiai háborúba keveredett.

- mondta Erica Williams, a számviteli felügyelet elnöke.

"Ez a kínai cégek szempontjából a játékszabályok megváltoztatásának kategóriájába tartozik, mert úgy tűnik, hogy a tőzsdéről való kivezetésük veszélye megszűnt" - tette hozzá Art Hogan, a B. Riley Financial vezető piaci stratégája. A kínai vállalatok amerikai tőzsdén jegyzett részvényei a hír közepette emelkedéssel kezdték a kereskedést, de a szélesebb pénzügyi piaci nyomás miatt visszaadták nyereségüket.

Az amerikai számviteli felügyelet, amely világszerte felügyeli a bejegyzett könyvvizsgáló cégeket, tavaly év végén közölte, hogy a kínai hatóságok megakadályozták, hogy teljes mértékben ellenőrizzen és vizsgálódjon a szárazföldi Kínában és Hongkongban.

Washington és Peking augusztusban mérföldkőnek számító megállapodást kötött az amerikai tőzsdén jegyzett kínai cégek könyvvizsgálati megfelelésével kapcsolatos, régóta húzódó vita rendezéséről. A kínai hatóságok nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva régóta vonakodnak engedni, hogy a tengerentúli szabályozók a helyi könyvelőcégeket ellenőrizzék.

Az amerikai törvényhozók 2020-ban megállapodtak egy olyan jogszabályról, amely kizárná a kínai vállalatokat az amerikai tőzsdékről, ha nem tartják be az amerikai könyvvizsgálati standardokat.

Az alku értelmében a számviteli felügyelet teljes hozzáférést kapott a kínai könyvvizsgálati munkadokumentumokhoz, mindenféle szerkesztés nélkül, valamint jogot kapott arra, hogy tanúvallomást tegyen a könyvvizsgáló cégek Kínában dolgozó munkatársaitól, és kizárólagos belátása szerint választhatja ki, hogy mely cégeket ellenőrzi.

A befektetők és az ügyvédek a felügyelettől várják a híreket arról, hogy az amerikai ellenőrök megkapták-e az ígért hozzáférést. Források korábban azt mondták a Reutersnek, hogy az amerikai tisztviselők "jó hozzáférést" kaptak minden olyan információhoz, amelyet a hét hetes vizsgálat során kértek.

U.S. PCAOB says it is able to inspect firms in China for first time https://t.co/38MxrIpnnu pic.twitter.com/72rMGqg3Ft