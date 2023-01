„A normál légiforgalmi műveletek fokozatosan újraindulnak az Egyesült Államokban, miután az éjszaka folyamán meghibásodott az Notice to Air Missions rendszer, amely biztonsági információkat szolgáltat a repülőgépek személyzetének. A földi leállást feloldották. Továbbra is vizsgáljuk a kezdeti probléma okát” – közölte a légügyi hivatal egy Tweetben a Reuters beszámolója szerint.

Az FAA korábban arra utasította a légitársaságokat, hogy szüneteltessék az összes belföldi indulást, miután a pilótákat értesítő rendszer összeomlott. Az Szövetségi Légügyi Hivatal várhatóan földi késleltetési programot vezet be az órákra leállított járatok elmaradásának kezelése érdekében. A már a levegőben lévő járatoknak engedélyezték, hogy folytassák útjukat a célállomásukra.

– közölte a légügyi hivatal a Twitteren.

A FlightAware repüléskövető weboldal szerint összesen 3704 amerikai járat késett reggel 8:39-ig, és további 656-ot töröltek. Az amerikai légitársaságok részvényei estek a szerdai elővételi kereskedésben. A Southwest Airlines 2,4 százalékkal, míg a Delta Airlines, a United Airlines és az American Airlines 1 százalék körüli mértékben csökkent.

A United Airlines közölte, hogy ideiglenesen elhalasztotta az összes belföldi járatát, és frissítést ad ki, amint többet megtud az FAA-tól. A német Lufthansa és az Air France egyaránt közölte, hogy folytatja az Egyesült Államokba tartó és onnan induló járatokat.

A párizsi nemzetközi repülőterek – a párizsi Charles de Gaulle repülőtér és az Orly repülőtér – üzemeltetője közölte, hogy késésekre számít a járatokban. Az Austin-Bergstrom nemzetközi repülőtér a Twitteren közölte, hogy országszerte földi leállások okoznak késéseket. A földi leállás olyan légiforgalmi irányítási intézkedés, amely lelassítja vagy leállítja a repülőgépeket egy adott repülőtéren.

FAA system outage leads to flight delays across U.S. https://t.co/7fNT97xT7x pic.twitter.com/XQFVk3P1CO