Tavaly rekord mennyiségű, megközelítőleg 44 ezer robotot rendeltek az emberi munkaerőhiánnyal küzdő észak-amerikai vállalatok. Ugyanakkor a robotok iránti kereslet az év végéhez közeledve visszaesett – írja a Reuters.

A túlnyomórészt az Egyesült Államokban található, valamint néhány kanadai és mexikói vállalat 2022-ben valamivel több mint 44 100 robotot rendelt, ami 11 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és új rekordot jelent – derül ki az Association for Advancing Automation, az A3 néven is ismert ipari csoport által összeállított adatokból.

Ezeknek a gépeknek az értéke összesen 2,38 milliárd dollár volt, ami 18 százalékos növekedés jelent.

– nyilatkozta Jeff Burnstein, az A3 elnöke. Számos vállalat, amely 1969 óta a legalacsonyabb amerikai munkanélküliségi ráta közepette igyekszik munkaerőt találni, az automatizálásban látja a gyors megoldást.

Jeff Burnstein szerint az év végén láthatóan lelassultak a megrendelések, ami felveti a kérdést, hogy miként alakul majd idén a helyzet. „A negyedik negyedévet valóban az autóipar erősödése támasztotta alá. A nem autóipari megrendelésekben visszaesést láttunk” - jegyezte meg az A3 elnöke. Hozzátette, hogy a világjárvány-korszak fogyasztói magatartásától való eltávolodás valószínűleg szerepet játszott a megrendelések visszaesésében egyes szegmensekben

Az autóipar hajtja a keresletet

A tavalyi megrendelések több mint fele az autógyártóktól és beszállítóiktól érkezett, egy olyan csoporttól, amely régóta élen jár az amerikai gyárak automatizálásában.

Az autógyártókkal és környezetvédelmi csoportokkal együttműködő amerikai Atlas Public Policy kutatócsoport szerint 2021 eleje óta jelentettek be új üzemeket az elektromos járművek és akkumulátorok újrahasznosítására, amelyek költsége 160 milliárd dollárra rúg.

A tavaly megrendelt robotok többségét anyagmozgatásra használják majd. Ezt követik az úgynevezett auditor munkakörök. A crawfordsville-i üzemben a gépek például gyorsabban köpködik ki az új kupakokat, mint egy gépfegyver, ezért az auditoroknak nevezett dolgozók jelenleg a gyártósor mentén lévő kis fülkékben ülnek, és folyamatosan ellenőrzik, hogy a specifikációk megfelelnek-e.

Brad Bennett, a vállalat globális műveletekért felelős vezető alelnöke elmondta, hogy hamarosan kis robotokat telepítenek a fülkékbe, amelyek az ellenőrzési munkát végzik. Nem kell majd dolgozói létszámot csökkenteniük, mert ezek a munkavállalók más feladatokra fognak átállni. Az új gépek segítenek elkerülni azt, ami a világjárvány idején történt. A Covid idején szó szerint az üzem 30 százaléka állt le, mert nem tudtak egyetlen 15 dolláros órabérű embert sem rávenni, hogy munkába álljon.

A shortage of workers in the U.S. has proven at least one thing: It’s good to be a robot. North American companies last year, faced with a tight labor market, brought on a record number of robots in 2022 https://t.co/epMULuXKdX pic.twitter.com/W1HEasejCK