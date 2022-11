Pár órája még itt a Napi.hu-n is arról írtunk, hogy a Demokrata Párt nagyon leszerepelhetett a keddi félidős választásokon, és mind a Szenátust, mind a Képviselőházat elveszíthetik. Ehhez képest egyelőre úgy tűnik, hogy egy kimagyarázható vereséggel csak az alsóházat veszítik el, de matematikai esélyük még arra is maradt, hogy minimális többségüket megőrizzék, bár ez szinte csoda lenne.

A demokraták meglepő erőt mutattak, legyőzve a republikánusokat egy sor csatatér körzetben, sőt még olyan helyen is tudtak meglepetés győzelmet aratni – például Colorado 3-as képviselői körzetében –, ahol még minimális eséllyel sem indultak. A 40 éves csúcson lévő infláció és Joe Biden elnök alacsony népszerűségi mutatóitól mindenki azt várta, hogy lehúzzák a pártot. A legtöbb elemző, ha nem is vörös hullámot, de a Republikánus Párt jelentős térhódítását várta mind a Szenátusban, mind a Képviselőházban.

A demokraták számára a legbiztatóbb hír az volt, hogy John Fetterman megszerezte a republikánusok által ellenőrzött szenátusi mandátumot Pennsylvaniában. Ez már inkább abba az irányba billentette a mérleget, hogy megőrzik a felső ház feletti irányítást, mivel Nevadában, Georgiában és Arizonában jó eséllyel nem kell feladniuk a megszerzett pozícióikat. Wisconsinban viszont komoly csatára számítottak, de a Republikánus Párt áll egyelőre jobban, viszonylag kis esély mutatkozik a baloldal feltámadására. A Képviselőházban eközben a demokraták megtartották mandátumukat Virginiától Kansasig és Rhode Islandig, míg New York és Kalifornia államban számos körzetben nem lehet jóslásokba sem bocsátkozni a végső győztesről.

A demokraták a kormányzói választásokon is sikeresek voltak, győztek Wisconsinban, Michiganben és Pennsylvaniában - ezek a területek kritikusak voltak Biden 2020-as győzelmekor Donald Trump volt elnökkel szemben. A republikánusok azonban megtartották a kormányzói székeket Floridában, Texasban és Georgiában, egy másik csatatérállamban, amelyet Biden két évvel ezelőtt szűken, de megnyert.

Gyászbeszéd helyett még magyarázható a vereség

Mivel a szavazatokat még mindig számolják országszerte, a republikánusoknak még mindig megvan a lehetőségük arra, hogy megszerezzék a Kongresszus feletti ellenőrzést. Az eredmények azonban felemelők voltak a demokraták számára, akik átfogó veszteségekre számítottak, és kérdéseket vetettek fel a republikánusok kormányzó többségének méretével kapcsolatban, ha megnyerik a képviselőházat.

Kevin McCarthy republikánus, aki a republikánusok házelnöke lesz, ha a Republikánus Párt átveszi az irányítást a kamara felett, optimista volt, hogy a Republikánus Párt átveszi az irányítást, és azt mondta a támogatóinak: "Amikor holnap felébrednek, mi leszünk többségben". Az AP News beszámolója szerint Nancy Pelosi demokrata házelnök azt mondta: "Bár sok verseny még mindig túl szoros ahhoz, hogy meg lehessen mondani, egyértelmű, hogy a képviselőházi demokrata képviselők és jelöltek országszerte erősen felülmúlják a várakozásokat".

A képviselőházi és szenátusi választások kimenetele meghatározza Biden kormányának jövőjét, és népszavazást jelent a kormányáról. A képviselőház republikánus irányítása valószínűleg vizsgálatokat indítana Biden és családja ellen, míg a szenátus republikánus hatalomátvétele megnehezítené Biden lehetőségeit a bírói kinevezések terén.

Az NBC News elemzése szerint a Szenátus 51-49 arányban demokrata irányítású maradhat, a Képviselőház pedig 220-215 képviselővel a Republikánus Párthoz billenhet. Viszont még mindig 25 körzet van, ahol szoros a végeredmény, több helyen pedig a városi szavazatokkal akár a Demokrata Párt menthet magának pár helyet.

Októberi meglepetés nélkül nincs nagy bukás

A demokratáknak történelmi ellenszéllel kellett szembenézniük. A hatalmon lévő párt szinte mindig veszteségeket szenved el az elnök első félidős választásán, de a demokraták abban reménykedtek, hogy a Legfelsőbb Bíróság abortuszjogok megnyirbálásáról szóló döntése miatti düh felkelti szavazóik figyelmét, és a történelmi trendekkel ellentétben fordítja a választást.

A másik nagy reményük arra lehetett, hogy nem volt igazi októberi meglepetés a választásokon. Ezt a kifejezést jellemzően arra használják az amerikai elemzők, hogy a kihívó párt megpróbál feldagasztani egy botrányt. Ilyen volt 2018-ban a migráns karaván témája, amely közép-amerikai bevándorlók tömegeiről szólt, akik elérhetik az amerikai határt. Végül a választások el is ült a téma, százezrek helyett, néhány ezer emberrel több kért csak menedékjogot. De a 2016-os választásokon ilyen volt az FBI vizsgálata Hillary Clinton ellen, amely döntő szerepet játszott Trump megválasztásában, noha a végeredmény az lett, hogy a prominens demokrata politikus ellen nem indítottak semmilyen eljárást.

Most igazán semmilyen témát nem tudott egyik párt sem villantani. Ez pedig az egyik legfontosabb tanulságot hozta a választásokon: hiába van magasan az infláció, ha nincs katasztrofális helyzetben a gazdaság, nincs semmilyen botrány, akkor sokkal kiszámíthatatlanabb végeredmény születik a félidős választásokon. Sőt, még az is látszik, hogy a védekezésre kényszerülő, kongresszusi többséggel bíró pártok is jobb helyzetben vannak.

A Demokrata Párt most tehát úgy tűnt, hogy borítékolhatóan a legnagyobb vereségét gyűjti be 2016 után, de ehhez képest egy nem kétségbe ejtő vereséggel lehozhatta a 2022-es választást, ahol ugyan a képviselőházat elveszítik, de a Szenátust (jelen állás szerint, még a végeredmények előtt) megtarthatják.

A legérdekesebb fejlemény, hogy a Donald Trump által támogatott republikánus jelöltek kifejezetten rosszul szerepeltek, például Pennsylvaniában Mehmet Oz, például váratlanul simán kapott ki. Az általa lefitymált Ron DeSantis, aki 2024-ben a kihívója lehet a jelöltségért, simán nyert Floridában. Mindez pedig a Republikánus Pártot elmozdíthatja Trump támogatásától.