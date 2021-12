Biden megfenyegette Putyint a gazdasági atomfegyverrel

Joe Biden amerikai elnök jelezte, hogy folytatja Ukrajna felfegyverzését, hogy ezzel is elejét vegye egy orosz katonai beavatkozásnak. Azt is jelezte, hogy az Egyesült Államok további gazdasági szankciókat vezet be Oroszország ellen és minden diplomáciai eszközt bevet, hogy Ukrajna területi integritását megvédje. A katonai beavatkozás lehetősége egyelőre nincs napirenden, de komoly fenyegetést intézett Washington a Kremlnek: elzárt kőolajpénzek, lezárt gáztranzit.