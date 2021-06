A mintegy 9 millió lakosú öbölmenti arab államban a világ egyik leggyorsabb oltási kampánya zajlott. Az emírségek Nemzeti Vészhelyzeti Válság- és Katasztrófavédelmi Hatósága (NCEMA) azt közölte, hogy a jogosultak 91,8 százalékát beoltották, ami a lakosság 71 százalékát jelenti. Az Egyesült Arab Emírségekben sokan beoltatták magukat a Kínából származó Sinopharm-vakcinával, míg a Pfizer-BioNTech, az AstraZeneca és a Szputnyik V vakcinákat is felajánlották az állampolgároknak és a lakosoknak.

A megbetegedések száma azonban az elmúlt hónapban több mint napi 2000 új fertőzésre emelkedett, bár ez még mindig elmarad a februári járványcsúcstól. Szombaton az Egyesült Arab Emírségekben 10 halálesetet regisztráltak, ami március óta a legmagasabb napi adat a Reuters szerint. Az NCEMA pedig a halálesetek számának növekedését azzal magyarázza, hogy a béta, delta és alfa variánsok terjed már közösségi szinten.

QP | Quality Placement

A Dél-Afrikában először észlelt béta változat a legdominánsabb az Egyesült Arab Emírségekben, az esetek 39,2 százalékát teszi ki. A delta változat, amelyet először Indiában fedeztek fel, a fertőzések 33,9 százalékáért felel, az először az Egyesült Királyságban izolált alfa mutáció már csak 11,3 százalékot tesz ki - közölte a Twitteren vasárnap késő este. Az NCEMA sürgette a lakosságot, hogy oltassák be magukat, mondván, hogy az intenzív osztályra kerültek 92 százaléka, az elhunytak 94 százaléka nem volt beoltva.

Az országban azoknak, akik az elmúlt 14 napban Dél-Afrikában vagy Indiában jártak, tilos az Egyesült Arab Emírségekbe belépniük, bár egyesek, például az állampolgárok és a diplomaták mentesülnek ez alól.

Egy múlt heti kínai járványügyi kutatás szerint a két kínai gyártmányú Covid-19-vakcina (a Sinopharm és a Sinovac) által kiváltott antitestek kevésbé hatékonyak a delta változat ellen, mint más oltások esetében, de még mindig védelmet nyújtanak. A brit kutatási eredmények alapján a Pfizet/BioNTech- és az AstraZeneca-oltások első szúrása 30 százalékos hatékonyságú védelmet kínál a delta ellen, ami a Pfizer esetén 88, az Astránál 60 százalékra megy fel a második oltás beadása után, viszont hatékonyan véd a kórházba kerüléstől mind a két készítmény.

A kínai Sinopharm vakcinából mintegy 500 ezer adag vakcinát adtak be Magyarország, főként az idősek körében használtak fel. Szerb kutatások szerint a 60 év feletti lakosságnál akár 30-40 százalékban is lehetnek olyanok, akiknél nem indult be az antitesttermelés a SARS-CoV-2. vírus ellen, míg Falus Ferenc egykori tisztifőorvos szerint itthon az ezzel oltottak körében 20-30 százalékot is elérheti azok aránya, akiknél ez az oltóanyag nem váltott ki immunválaszt.

A múlt hét elején az orosz kormány bejelentette: újraoltási programot készít elő azoknak, akiknél két oltás után sem alakult ki megfelelő védettség. Szerbiában már augusztus végére, szeptember elejére tervezik a újraoltásokat, főként a kínai készítménnyel immunizáltak esetében, mivel esetükben 6-8 hónapos védettségi idővel számolnak. Az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben pedig a Sinopharm-vakcinát beadatók már regisztrálhatnak 3. oltásra, valamint kérhetik, hogy a kínai, vagy a Pfizer/Biontech-készítményét kapják meg. Figyelmeztetést is kellett kiadni - a helyi The National szerint -, hogy az emberek ne dupladózist vegyenek fel a Pfizer-oltásból, mert sokan próbálkoztak ezzel, hogy utazhassanak az EU területén belül.

Viszont Magyarországon egyelőre nincs harmadik oltás. "Szabályt szeg az az orvos, aki harmadik vakcinát ad be azoknak a pácienseknek, akiknek a szervezetében nem termelődik elég ellenanyag a második oltás után sem" - ezt a Nemzeti Népegészségügyi Központ közölte múlt pénteken, ami lényegében azt jelenti, hogy tilos 3. oltást adni az antitesthiányos érintetteknek.