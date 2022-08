Kevesebb demokrácia több lenne, vélik a parlamenti demokrácia őshazájában

Nem szerencsés, hogy az Egyesült Királyságban pártválasztáson választják ki a kormányzó párt elnökét, aki egyben ezt követően megkapja a miniszterelnöki felhatalmazást is. A párttagok egy, a társadalmat kicsit sem reprezentáló csoportot alkotnak, és a most zajló páros versenyben a jelölteknek ennek a speciális csoportnak kell udvarolniuk. Kissé már túl is lépték demagógiában a jó ízlés határát.