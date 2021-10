Világszerte mintegy 811 millió ember éhezik és 41 millióan vannak az éhínség szélén - derül ki a World Hunger Index 2021 jelentéséből, amelyet a Welthungerhilfe szervezet adott közre. Az éhínség olyan mértékben növekszik, hogy 2030-ra már 47 országban okozhat ez nagyon súlyos problémákat.

A jelentés szerint az elkeserítő adatok az éghajlatváltozás, a világjárvány és a háborús konfliktusok következményei. Utóbbi a terméseket, a földeket és nem utolsó sorban az infrastruktúrát is tönkreteszi, ezért az emberek kénytelen elhagyni otthonukat. Ez világszerte migrációs problémákhoz is vezetett.

A szervezet szerint egyre sürgetőbb, hogy politikai kezdeményezések és pénzügyi erőfeszítések révén elősegítsék az egyre több embert érintő éhínség kezelését. Emellett az október végén Glasgow-i ENSZ éghajlat-változási konferencián kötelező érvényű megállapodásokra van szükség az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is.

A csütörtökön ismertetett friss jelentés szerint Szomáliában éheznek a legtöbben, majd Közép-afrikai Köztársaságban és Csádban. A Kongói Demokratikus Köztársaság, Madagaszkár és Jemen helyzete is romlott az elmúlt időszakban - írta a Welthungerhilfe.

Arról korábban a Napi.hu is beszámolt, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) tavaly még azt közölte, világszerte 700 millióan nem jutnak elegendő élelmiszerhez, de hazánkban is mintegy 900 ezer embernek jelent nehézséget, hogy kellő mennyiségű és minőségű élelmiszerhez jusson. Több mint 242 ezernek továbbra is mindennapi probléma az alultápláltság a 2018-as adatok szerint.