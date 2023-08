Este 22:55-kor álltam be a pénztárhoz, de olyan sokan voltak előttem, hogy csak 23 óra után került rám a sor, így nem tudtam alkoholt vásárolni – panaszkodik Tomasz, egy fiatal varsói turista, aki épp Zakopanéban pihen. A tiltás kezdeményezői a városi tanácsosok voltak, akik

így akarták megtörni a „részeges Zakopane” képét.

Az itt működő üzletekben 2022 októberében vezették be az alkohol árusításának éjszakai tilalmát – emlékezett rá az Onet.pl hírportál. A rendelet valódi nyári próbája viszont most érkezett el, hiszen a lengyeleknél az augusztus 15-i Nagyboldogasszony Nap ünnepnap, ami most hosszú hétvégét is jelentett.

Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy a hosszú hétvégén zsúfolásig megtelt a lengyelországi város turistákkal.

Sokaknak volt új a módi

Azokat a vásárlókat, akik este 11 óra után álltak a pénztárhoz alkohollal, már nem szolgálták ki.

A tizenegy óra után egy másodperccel is kiállított nyugtán nem lehet szezes ital

– magyarázták a pénztárosok.

Az ember nem teve, muszáj innia, főleg egy egésznapos túra után

– mondja nevetve Jarek, aki egy baráti társasággal érkezett és négyes csomagokban pakolták a sört a kosárba. Ő sem tudta, mielőtt Zakopanéba jött, hogy a városban már tilos az éjszakai alkoholárusítás.

Közben általános gyakorlat lett, hogy este 11 óra előtt a városközpontban gyakorlatilag minden alkoholt árusító üzlet megtelik, és értelemszerűen nem tejért állnak sorba: a vásárlók egy része már az utcára kilépve kinyitja az első sörét.

“Amióta bevezették az éjszakai alkoholtilalmat, a feleségem a zárás előtti utolsó órában bejön segíteni a boltba. Nem sokkal este 11 óra előtt, amikor bezárjuk az üzletet, ő a pénztárgépnél áll, míg én a bejáratot őrzőm, és egyenként mindenkinek elmagyarázom, hogy ha alkoholt akarnak vásárolni, legkésőbb 22:59-ig nyugtát kell adnom nekik. Utána már törvénysértésnek számít, és pénzbírsággal kell számolnia minden boltosnak

– mesélte egy zakopanei boltos, aki egy kis élelmiszerboltot üzemeltet a Równi Krupowe közelében.

„22:55-kor álltam be a pénztárhoz” – magyarázta Tomasz, egy varsói turista. „Azt hittem, hogy lesz időm vásárolni. Csak egy sör volt nálam. Kifejezetten azért jöttem, hogy megvegyem. Sajnos a pénztáros annyira el volt foglalva az előttem lévő vásárlóval, hogy mire fizetni akartam, már három perccel múlt tizenegy. Magyaráztam, hogy mi a helyzet, de nem érdekelte őket a dolog. A pénztáros és a mellette álló biztonsági őr azzal rázott le hogy a nyugtát, amely az alkoholt is tartalmazza, legkésőbb 22.59-kor kell kinyomtatni. Ez teljesen abszurd”.

Az sem egyedi, hogy az éjszakai tilalomról az áruházak elfelejtenek tájékoztatni.

”Írországban élek, és ott is tilos alkoholt árulni este 10 után, de akkor az egész részleget egy speciális hálós kerítéssel zárják le” – mondja Marek, egy másik turista. “Én például korábban nem hallottam a zakopanei tilalomról.

Így hát bementem a boltba, odamentem az italos standhoz, levettem egy üveggel, és a pénztárhoz mentem. Ott a pénztáros rám böfögött, hogy vigyem vissza.

Megértem ezeknek az embereknek a bosszúságát, mert fáradtak a napi munka után, de az áruházlánc jobban és udvariasabban is tájékoztathatná a vásárlóit, hogy milyen a szabályozás ebben a városban” – teszi hozzá.

Hogy betölti-e éjszakai tilalom a küldetését, az egy másik kérdés. A helyi rendőrség szóvivője szerint legalább az utcai tivornyázást sikerült valamelyest visszaszorítani. Azt azonban elismerte, hogy a magánszállásokan ittasan balhézó vendégek miatt továbbra is gyakran ki kell vonulniuk.

Tánccal és verekedéssel ünnepelték a lengyelek, hogy újra kinyitottak a sípályák és a szállodák Verekedések, összetűzések, üzletek rongálása... egy leégett autó – így összegezte Roman Wieczorek, a zakopanei rendőrség szóvivője a éjszaka mérlegét. Zakopane városcentrumában, a Krupowki sétálóutcában nem éppen józan, éneklő és táncoló emberek gyűltek össze kisebb csoportokban, akiket aztán a rendőröknek kellett feloszlatniuk. Zakopane a részeges bunyókkal legutóbb 2021-ben, a Covid utáni részleges nyitáskor került be a hírekbe. Akkor konkrétan fesztiválhangulatban voltak a lengyelek mivel – 50 százalékos kapacitás mellett – ismét kinyithattak a vendéglátóipari-turisztikai egységek, köztük a sípályák is. Bár az emberek a jelek szerint nagyon boldogok voltak, a hatóságok nem feltétlen osztoznak ebben az örömben.

A benzinkutasok legalább jól jártak

A későn ébredők természetesen megtalálták a módját, hogy este 11 után is hozzájuthassanak alkoholhoz, de ehhez persze néhány kilométert kell utazniuk a szomszédos Koscielisko vagy Poronin községekbe – pontosabban az itt található benzinkutakhoz.

Éjfél körül mindkét töltőállomáson hatalmas a forgalom. Az autósok többsége persze nem tankolni megy hanem cigarettáért és alkoholért.

„Nagyon nagy a forgalom éjszaka. A vásárlóink 90-95 százaléka ilyenkor nem üzemanyagért, hanem sörért vagy vodkáért jön. A benzinkút ezzel persze sok pénzt keres. Ebből a szempontból nekünk személy szerint nagyon tetszik ez a zakopanei tilalom” – tette hozzá a pénztáros.