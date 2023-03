A februári kamatdöntő ülésén az Európai Központi Bank szintén 50 bázisponttal emelte meg 2,50 százalékra az irányadó kamatot, miután decemberben is 50 bázispontos emelésről döntött. Előzőleg az euróövezeti jegybank szeptemberben és októberben is 75 bázispontos emeléssel érte el az 1,50 százalékos alapkamatot.

A kamat tavaly júliusban váltott nullára az előzőleg huzamos ideje tartott mínusz 0,50 százalékról; a ráta 2014 júliusa óta volt negatív.

A decemberben bejelentettek szerint az eszközvásárlási program (APP) portfóliója 2023. március elejétől június végéig átlagosan havi 15 milliárd euróval csökken, a szűkítés későbbi ütemét pedig további időpontokban határozzák meg.

Az Európai Központi Bank közleménye szerint a csütörtökön ismertetett döntés összhangban azzal az elhatározásával, hogy biztosítsa az infláció visszatérését a középtávú 2 százalékos célhoz. A megemelkedett bizonytalanság miatt még fontosabb, hogy adatfüggő megközelítés vezérelje a Kormányzótanács jövőbeli kamatdöntéseit.

Az EKB szorosan figyelemmel kíséri az aktuális piaci feszültségeket, és készen áll a szükséges válaszlépésekre annak érdekében, hogy megőrizze az árstabilitást és a pénzügyi stabilitást az euroövezetben.

Az euróövezeti bankszektor reziliens, tőke- és likviditási pozíciója pedig erős. Az EKB monetáris politikai eszköztára tökéletesen felszerelt ahhoz, hogy az euróövezeti pénzügyi rendszert szükség esetén ellássák likviditási támogatással

– olvasható a közleményben.

Az EKB szakértői szerint az infláció 2023-ban 5,3 százalék, 2024-ben 2,9 százalék, 2025-ben pedig 2,1 százalék lesz átlagosan. Az ároldali alapvető nyomás ugyanakkor erős marad. Az energia- és élelmiszerárak nélkül számított infláció februárban tovább nőtt, az EKB szakértőinek számítása szerint 2023-ban átlagosan 4,6 százalék lesz, tehát meghaladja a decemberi prognózisban jelzett ütemet. A későbbiekben a prognózis szerint 2024-ben 2,5 százalékra, 2025-ben pedig 2,2 százalékra esik vissza.

A 2023-as növekedési alapprognózist átlagosan 1,0 százalékra felfelé korrigálták, ami egyaránt betudható az energiaárak csökkenésének és annak, hogy a gazdaság reziliensebbnek mutatkozik a nehéz nemzetközi környezetben.

Az EKB szakértői ezután mind 2024-ben, mind 2025-ben tovább élénkülő növekedésre számítanak 1,6 százalékig, amit alátámaszt a szilárd munkaerőpiac, a javuló bizalom és a reáljövedelmek javulása. Ugyanakkor a monetáris politika szigorítása miatt 2024-ben és 2025-ben a növekedés a decemberben prognosztizált ütemnél gyengébben erősödik - olvasható az EKB közleményében.

Az EKB elnöke, Christine Lagarde sajtótájékoztatón elmondta, hogy az inflációs nyomás továbbra is erős és az árnyomás is erős marad, az élelmiszerárak emelkednek jelentős mértékben. Az eurózóna gazdasága stagnált a negyedik negyedévben, azaz elkerülte a korábban előrejelzett recessziót. A kereslet viszont esett, az infláció visszaveti a fogyasztást és a beruházásokat.

A gazdaság viszont kilábalhat a következő negyedévben, az ipari termelés fel fog pattanni várhatóan, ezáltal a bizalom is javulhat. A magas béremelkedés támogatni fogja a fogyasztást. Az orosz-ukrán háborúnak továbbra is lefelé mutató kockázatai vannak az európai gazdaságra nézve, és felfelé mutató kockázatokat hordoz az inflációra vonatkozóan.

Lagarde említest arról is, hogy a hitelfelvételi költségek jelentősek nőttek, és visszaesett a hitelek iránti kereslet, ahogy a pénzmennyiség növekedése is. A jegybank még nem tudja megmondani, hogy fog alakulni az inflációs pálya, de az biztos, hogy az EKB a további döntései során adatvezérelt üzemmódban lesz, és ha nem változnak meg az alapinflációs folyamatok, akkor a jegybanknak további lépéseket szükséges tennie.

Az EKB elnöke szerint a 2008-as válság után számtalan módon erősítették meg a bankrendszer, amely most sokkal ellenállóbb, mint akkor. „Ha likviditási problémák lesznek, akkor közbelépünk. De egyelőre szó sincs ilyenről” – nyugtatta meg hallgatóságát Lagarde, hozzátéve: az 50 bázispontos kamatemelést nagyon széles körben támogatták, mindössze 3-4 jegybankárnak voltak csak fenntartásai.

A reggeli erősödése után nem tartott sokáig a forint huszáros menetelése: továbbra is a 400-as lélektani szint közelében van az árfolyam. Az EKB döntése egyelőre nem generált látványos mozgást a piacra. A magyar fizetőeszköz árfolyama így kéthavi mélypontjára került.

