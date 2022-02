Christine Lagarde: Európában is robbanhat az infláció

Az évnyitón is szigorúbb hangot ütött meg az Európai Központi Bank, ami most már rövidtávon a korábbinál nagyobb kockázatot lát az infláció alakulásában. Christine Lagarde elnök ezúttal is óvatos volt a minősítésekben, az első reakciók alapján viszont durva fordulatként már idén kamatot emelhet az Európai Központi Bank.