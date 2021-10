"Nehéz megtalálni az összhangot egyes piaci álláspontok és az amúgy meglehetősen tiszta iránymutatásunk között" – idézi a Bloomberg Philip Lanet, az EKB vezető közgazdászát. Meglátása szerint az elmúlt hónapok folyamatait követően az EKB több tagja úgy érzékeli, hogy nem ment át a legutóbbi jegybanki üzenetek hatása, és ez tükröződik az árazások és a piaci várakozásokban.

Az EKB csütörtökön tart kamatdöntést, amitől egyelőre nem lehet komolyabb változásokat várni, az előremutató kommunikációban, különösen a decemberi kamatdöntésre nézve viszont nehéz feladat vár Christine Lagarde elnökre.

Elterjedt a várakozás, hogy az amerikai jegybank lesz az irányadó, vagyis a Federal Reserve iránymutatásával összhangban az EKB is markánsabban kiáll a szigorítás mellett. Az előrejelzések szerint a pénteken megjelenő eurozónás inflációs adat 4 százalékos rátát mutat, ez duplája az EKB középtávú céljának.

Miután töretlenül növekednek az energiaárak és a nyersanyagárak is, jó eséllyel minden téren marad a drágulás. Az EKB-nak ezek alapján elő kéne vezetnie egy szigorítási pályát, ezt azonban nehezen tudja megtenni, lévén a tagállamokban egyre jobban terjednek a Covid-19 újabb variánsai, és eltérő az egyes tagállamok felkészültsége is.

Carsten Brzeski, az ING vezető közgazdásza arra számít, hogy ennek megfelelően januárban elkezdi eszközvásárlási programjának visszafogását az EKB. Azonban ha ki is vezetné a járványválságra létrehozott programját (PEPP), akkor is várhatóan egy rugalmasabb eszközvásárlási programot vezetne be a helyére. Erre például azért van szükség, hogy a rossz besorolású görög eszközöket is vásárolhassa a jegybank.

Konstantin Veit, a PIMCO portfoliomenedzsere szerint a program tervezett jövő márciusi zárását is eltolja a kormányzótanács egy fokozatos kivezetés irányába, máskülönben túl hirtelen lenne a pénzcsap elzárása, és ez stabilitási kockázatokkal járna.

Miután úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a megosztottság a kormányzótanácsban, Christine Lagarde kamatdöntést követő iránymutatása a sajtó előtt nagyon fontos lesz. Jelen esetben azzal is kockázatokat vállal, hogyha bármilyen irányba markáns elköteleződést vállalna. Ez a tanács tagja között tovább mélyítheti az ellentéteket, ez pedig erodálhatja az EKB hitelességét és mozgásterét.