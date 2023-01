Az EKB július óta összesen 2,5 százalékponttal emelte a kamatlábakat, és egyenletes ütemű emelést ígért az elkövetkező hónapokban, de egyes döntéshozók arra figyelmeztettek, hogy kamatcsúcs várható a közelgő recesszió miatt.

- fejtette ki Olli Rehn, aki az EKB kamatmeghatározó kormányzótanácsának tagja a Peterson Institute for International Economics nevű webináriumán.

A legtöbb központi bank – a japán jegybank kivételével – gyors kamatemelést végzett, hogy leküzdje az infláció történelmi megugrását, az EKB-t pedig azért kritizálták, mert túl későn lépett előre. Bár a legtöbb döntéshozó elutasítja ezt az érvet, mondván, hogy időbe telt az évtizedes ösztönző intézkedések leépítése, Rehn szerint a kritikák egy része jogos is lehet.

- mondta a finn jegybanki vezető, hozzátéve: Oroszország ukrajnai inváziója azonban átható bizonytalanságot teremtett, ami indokolta az óvatosságot. A 20 országot tömörítő euróövezet várhatóan recesszióba kerül a téli hónapokban, de a gazdaság ellenállóbbnak tűnik a félelmeknél, így a visszaesés rövidebb és szolidabb lehet az előrejelzéseknél.

