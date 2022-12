A Bank of England először tavaly februárban kezdte el csökkenteni államkötvény-portfólióját, majd júniusban a Federal Reserve követte a példát. Velük ellentétben az EKB várhatóan nem kezd el eszközöket eladni, hanem egyszerűen leállíthatja a lejáró kötvények pótlását a 3,4 ezermilliárd eurós, a járvány előtti eszközvásárlási programjában - adta hírül a Reuters.

A Bundesbank vezetőjéhez, Joachim Nagelhez hasonló sólymok gyors kifutást sürgetnek, de a piaci körülmények óvatosabb utat sugallnak. A kötvényvásárlások befejezése azt jelenti, hogy a befektetőknek, például a bankoknak és a biztosítóknak több adósságot kell majd vásárolniuk, még akkor is, ha az euróövezet kormányai még mindig nagy költségvetési hiányt mutatnak. Ez felfelé fogja nyomni a kötvényhozamokat.

A Bank of America szerint 2023-ban a magánszektornak rekordösszegű, 420 milliárd eurós adósságot kell majd elnyelnie az euróövezet kormányaitól és intézményeitől, a visszafizetések nélkül, ami a 2008-as pénzügyi válság előtti legmagasabb érték.

