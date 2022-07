Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal (FDA) – amely nem mellesleg elismerte, hogy IQOS nevű, dohányhevítéses rendszert módosított kibocsátású minősítés feltüntetésével lehet forgalmazni az USA-ban (szerk.) – nagyon rosszul közelít a hevített dohánytermékekhez és az elektronikus cigarettához – véli Clive Bates, a Counterfactual nevű tanácsadócég igazgatója, mely fenntarthatósággal és közegészségüggyel foglalkozik.

A szakember szerint ijesztő, hogy egy 2020-as felmérés szerint az amerikaiak csak mintegy 10 százaléka van tisztában azokkal a kutatásokkal, amelyek az elektronikus cigaretták - a hagyományos dohánytermékekhez viszonyított - ártalomcsökkentéséről szólnak, mintegy 35 százalékuk szerint ugyanolyan, sőt 15 százalékuk károsabbnak tartja őket. Mintegy negyedüknek pedig nincs véleménye vagy nem tud eleget a technológiáról. Hat évvel korábban, 2014-ben ráadásul még többségben voltak azok, akik tisztában voltak a káros hatások alacsonyabb mértékével.

A konferencia még azelőtt zajlott, hogy az Európai Bizottság az ízesített, fűtött dohánytermékek értékesítésének betiltását javasolta a rák elleni küzdelemre irányuló terv részeként. Egy nemrégiben készült bizottsági tanulmány szerint több mint öt tagállamban 10 százalékkal nőtt a hevítéses dohánytermékek értékesítése, miközben az ilyen termékek aránya meghaladta a régió teljes dohánytermék-értékesítésének 2,5 százalékát.

Ugyancsak az amerikaik többsége a nikotint teszi felelőssé a dohányzással összefüggő rákos megbetegedésekért, holott immár köztudott, hogy elsősorban az égés során felszabaduló káros anyagok a daganatok fő okozói. Ez persze nem jelenti azt, hogy a nikotin ne lenne rendkívül káros, ez felelős a függőség kialakulásáért, de megemeli a vérnyomást és a szívfrekvenciát is.

Clive Bates szerint miközben az FDA a fiatalok védelmére hivatkozik, amikor a füstmentes termékek ellen szólal fel, a számok nem igazolják, hogy tinédzserek tömegei szoknának rá a dohányzásra például az e-cigaretta „segítségével”.

Az elmúlt 10 évben az amerikai fiatalok mintegy 27 százaléka használt elektronikus cigarettát, közülük kicsivel több mint 10 százalék a rendszeres fogyasztó. Ugyanakkor mindössze 1,4 százalékuk az, aki korábban még soha nem dohányzott, most pedig rendszeres e-cigaretta-fogyasztó és 8 százalékuk az, aki korábban már használt valamilyen hagyományos dohányterméket.

Bates szerint ez éppen azt bizonyítja, hogy a fiataloknak az e-cigaretta segített a váltásban. Fontos ugyanakkor, hogy a fiatalok esetében a teljes leszokás az egyetlen elfogadható cél.

Ugyancsak félreérti az FDA az ízesített termékek szerepét – mondta az előadásában. Egy 2021-ben végzett kutatás szerint, ha betiltanák az ízesített e-cigarettákat, akkor a használók közel 40 százaléka nagy valószínűséggel folytatná az ízesítés nélküli termékekkel, 33 százalékuk ugyanakkor megfontolná, hogy visszatérjen a hagyományos cigarettához.

Bates úgy véli, hogy rossz az egész megközelítés az e-cigarettával kapcsolatban. Ez nem egy nikotin-terápia. Ezek csupán alternatívát jelentenek azok számára, akik valamiért nem szeretnék abbahagyni a dohányzást. Azok, akiknek saját döntésükből fakadóak szükségük van a nikotinra.

Mi történt Új-Zélandon?

Az amerikai megközelítés egyfajta ellentéteként beszélt az új-zélandi modellről Ben Youdan, kampánystratéga, aki számos egészségtudatossággal összefüggő akciót vezényelt már le Nagy-Britanniában és Új-Zélandon.

Új-Zélandról tudni kell, hogy a közelmúltig egyáltalán nem szabályozták a füstmentes dohánytermékeket, egészen 2020-ig kellett várni, hogy megkülönböztetett státuszt kapjanak jogszabályi szinten is. Mindeközben az állam évtizedek óta nagyon keményen fellép a cigarettázással szemben. Megtiltották a dohányzást a munkahelyeken, illetve az autókban is, ha abban gyerek is ül.

Nemrég célul tűzték ki, hogy 2025-re 5 százalék alá szorítják a dohányosok arányát. Tavaly a felnőttek 9,4 százaléka, a 15-17 évesek 1,1 százaléka cigarettázott. Füstmentes terméket a felnőttek 6,4, a fiatalok 5,8 százaléka használt.

A 2020-ban megszületett törvény nem csak azt tartalmazza, hogy el kell tántorítani az embereket a dohányzástól, de azt is, hogy aki nem szeretne leszokni, azt a cigarettánál kevésbé ártalmas alternatívák felé kell terelni. A terv figyelemre méltó abban a tekintetben, hogy az ártalomcsökkentést és az alternatív füstmentes technológiákat a siker előfeltételének tekinti. Éppen ezért szigorúbban szabályozza a cigarettákat, mint akár a hevített termékeket, akár az elektromos cigarettákat.

A nikotintartalom, az adalékanyagok és az ízesítők drasztikus csökkentésére, valamint a hozzáférés szigorú korlátozására irányuló tervek kizárólag az éghető dohánytermékekre összpontosítanak, azzal a szándékkal, hogy az alternatívák továbbra is megfizethetőbbek, hozzáférhetőbbek legyenek.

Ettől függetlenül a füstmentes termékek reklámozása tiltott és részben korlátozzák a kínált ízesítések körét is. Tiltott a rágható, vagy nyelv alá helyezhető dohány (pl. a snüssz) és kialakítottak egy kétlépcsős értékesítési rendszert, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy vannak kifejezetten e-cigarettákat árusító boltok.