Bár az elmúlt hetekben csökkentek az árak, a hagyma sok fogyasztó számára még mindig luxusnak számít. Régebben napi három-négy kilogramm hagymát vásároltunk. Most fél kilót veszünk, ennyit engedhetünk meg magunknak - mondja Rizalda Maunes a BBC-nek, aki egy pizzériát üzemeltet Cebu város központjában.

A filippínó konyha alapanyaga a megélhetési költségek emelkedésének szimbólumává vált. Az infláció, amely az élelmiszerektől az üzemanyagig mindenféle termék árának emelkedését méri, a múlt hónapban 14 éves csúcsot ért el a trópusi országban.

Ferdinand Marcos elnök, aki egyben mezőgazdasági miniszter is, az élelmiszerárak emelkedését vészhelyzetnek nevezte. E hónap elején az elnök jóváhagyta a vörös- és sárga hagyma behozatalát, hogy ezzel próbálja növelni az ellátást. Szakértők szerint a Fülöp-szigeteki gazdaság újraindulása növeli a keresletet, míg a zord időjárás hatással volt az élelmiszertermelésre, beleértve a hagymát is.

„Még augusztusban a Mezőgazdasági Minisztérium a gyökérnövényből lehetséges hiányt jelzett előre. Néhány hónappal később a Fülöp-szigeteket két erős vihar sújtotta, amelyek jelentős terméskárokat okoztak” - mondta Nicholas Mapa, az ING Bank vezető közgazdásza.

„A hagyma nagy része az ételeinknek. Ízletes ropogást és édességet ad az ételek sós ízének kontrasztjaként. Hálásak vagyunk, hogy a kormány intézkedéseket hoz az áremelkedés megállítására. Reméljük, hogy továbbra is ilyen intézkedéseket hajtanak végre az árak további csökkentése érdekében” – mondja Alex Chua, aki csökkentette a hagyma mennyiségét a standjánál.

A hónap elején a Philippine Airlines személyzetének 10 tagja ellen indult vizsgálat, mert közel 40 kg hagymát és gyümölcsöt próbáltak becsempészni a poggyásztáskákba. A vámtisztviselők később azt mondták, hogy nem emeltek vádat ellenük, de figyelmeztették az utazókat, hogy ne szállítsanak engedély nélkül terményeket.

Marie-Anne Lezoraine, a Kantar Worldpanel tanácsadó cég munkatársa szerint az éghajlatváltozás is komoly veszélyt jelent az ország élelmezésbiztonságára. – „A vásárlóerő szűkös a legtöbb fogyasztó számára, akik már így is csak a legszükségesebbeket engedhetik meg maguknak. Ha az éghajlatváltozás hiányt okoz, és emiatt az árak az egekbe szöknek, az nagyon káros hatással lesz a Fülöp-szigeteki fogyasztók nagy részére” – mondta Lezoraine. Mapa úgy véli, hogy a hagyma ára stabilizálódhat, mivel a kormány több terményt importál. Az árak drasztikusan csökkenhetnek, ha a betakarítás és az import szinte egyszerre kerül a piacra.

(Munteanu Malina Ottilia)

