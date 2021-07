A John Muir Trust, a Nagy-Britannia legmagasabb hegycsúcsait felügyelő szervezet közlése szerint felvették a kapcsolatot a céggel a probléma matt, egyelőre választ nem kaptak - írja a The Guardian.

A szervezet szerint a Google Maps a Ben Nevisre, az Egyesült Királyság legmagasabb hegycsúcsára olyan túraútvonalakat ajánl, melyek "nagyon veszélyesek, még a tapasztalt mászók számára is".

"Még a legtapasztaltabb hegymászónak is nehézséget okozna ennek az útvonalnak a követése. Nagyon meredek, sziklás és ösvény nélküli területen vezet át, ahol még jó látási viszonyok között is nehéz megtalálni az nyomvonalat. Alacsonyan lévő felhők esetén és esőben a javasolt útvonal követése akár halálos is lehet" - mondta Heather Morning, a Mountaineering Scotland biztonsági tanácsadója az MTI szerint.

A szervezet és a John Muir Trust azt javasolja, hogy az útvonalak kialakításakor a Google konzultáljon velük, vagy helyi túravezetőkkel.

"A Google térképeket a biztonságot és megbízhatóságot szem előtt tartva hozzuk létre és minél előbb kivizsgáljuk a Ben Nevis útvonalának problémáját" - közölte a Google szóvivője. "Amellett, hogy hiteles adatokat és nagyfelbontású képeket használunk a térkép frissítéséhez, arra bátorítjuk a helyi szervezeteket, hogy szolgáltassanak földrajzi információkat az utakról és az útvonalakról" - tette hozzá.