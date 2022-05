Az izraeli biztonsági erők elfogták azt a két terroristát, akik halálos támadást hajtottak végre Eladban, négy nappal azután, hogy ámokfutásba kezdtek a városban – írja a Jerusalem Post.

Az IDF erői, a Shin Bet munkatársai és a rendőrség a két gyanúsítottat, a 19 éves As'sad al-Rifait és a 20 éves Emad Subhi Abu Shqeirt, mindketten a ciszjordániai Dzsenin körzetében lévő Rumanából származnak, élve fogták el egy Eladhoz közeli erdős területen, a Nahshonim park közelében.

Kiterjedt hajtóvadászat után találták meg őket, amelyben a biztonsági erők, köztük az IDF kommandóegységének különleges erői, a hírszerzés, kutyás egységek és helikopterek is részt vettek.

A terroristák fegyvertelenek voltak.

Az Elad ax terrortámadás gyanúsítottjai, a 20 éves Tzabahi Abu Shakir és a 19 éves Assad al-Rafai. A csütörtöki halálos támadás három áldozatot követelt.

