Újabb fordulatot vett az ukrán krízis hétfőn, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy döntött elismeri az Ukrajna területén önkényesen kikiáltott Luhanszki és Donyecki Népköztársaságot. A lázadó térségekbe hivatalosan kedden érkeztek először orosz "békefenntartók," és azóta még kevésbé megjósolhatóbb lesz-e háború Kelet-Európában.

Ukrajna a világ egyik legnagyobb búza, árpa, rozs, és kukorica exportőre, de a modern elektronikai eszközökhöz elengedhetetlen fémeket is nagy mennyiségben származnak innen. A CNBC több ellátási láncokat menedzselő cég vezetőjét kérdezte, milyen problémákat okozhat egy kibontakozó háború, vagy éppen az Oroszországra kivetett megtorló szankciók.

Kiürülhet "Európa kenyérkosara"

Miközben adottnak vesszük, hogy az energiaszektor megsínyli a konfliktust, és rendszeres áremelkedéseknek nézhetünk elébe gáz és olaj tekintetében is, komoly változások jöhetnek az élelmiszereknél is. "Ugyan az aratási szezon még néhány hónappal odébb van, egy elhúzódó konfliktus komoly kenyér hiánnyal (és áremelkedésekkel) járna," mondta Alan Holland, a Keelvar beszerzési technológiai cég vezérigazgatója.

A mezőgazdasági export kiesés azonban nem csak Európa országait veszélyeztetné, az orosz és ukrán szállítmányoktól nagyban függ a Közel-Kelet és Afrika is, ahol akár még lázadások is bekövetkezhetnek a élelmiszer hiány miatt. Kínának is fejfájást okozhat a dolog, ugyanis Dawn Tiura a Sourcing Industry Group vezérigazgatója szerint, 2021 óta Ukrajna vált az ország legnagyobb kukorica beszállítójává.

A búza és kukorica árak már most is szállnak, az év elejéhez képest a Chicagoi tőzsdén például máris 12 százalékot ugrott a búza ára, a kukoricáé ugyanebben az időszakban 14,5 százalékkal. Az élelmiszerárak inflációja feltehetően tovább romlana, hogyha az oroszok elfoglalják Ukrajna fontosabb mezőgazdasági területei, nyilatkozta Per Hong a Kearney egyik vezető tanácsadója.

Oroszország és Ukrajna egyébként a világ gabona exportjának körülbelül 29 százalékát adják, ebbe viszont a gázellátás szintén beleszólhat, hiszen például a műtrágya előállítása különösen energiaigényes, és a készletek folyamatos apadása miatt, már tavaly is viszonylag magas áron lehetett csak beszerezni.

Még az USA is függ az orosz exporttól

Az ukrán fémexport is egyenletesen növekedett az elmúlt években, és Tiura szerint mára előkelő helyet foglalnak el nyersanyag, vegyianyag, és a járműalkatrészek beszállítói között. Elmondta azt is, hogy az ukrán hrivnya értéke azóta folyamatosan romlik, hogy az orosz katonák tavaly elkezdtek gyülekezni országhatáránál, amitől nyilvánvalóan meg fog drágulni exportjuk.

Orosz oldalról a nikkel és a réz a legfontosabb fémek, utóbbiból a világ tartalékainak 10 százaléka áll az ország rendelkezésére Hong szerint, de mind a kettő meghatározó szerepet játszó alapanyag például az elektronika eszközök előállításában is. Az Egyesült Államok chip ipara nagyban függ az Ukrajna által szállított neontól, de az oroszok is több olyan elemet szállítanak nekik, amik elengedhetetlenek a félvezetők, személyautók, sugárhajtóművek, de még a gyógyszerek gyártásához is, tette hozzá Hong.

A gázon áll a német ipar

A főként kockázatelemzéssel foglalkozó Supply Wisdom vezérigazgatója, Atul Vashistha szerint, Németország és a tőle legjobban függő gazdaságok mégnagyobb veszélynek vannak kitéve, mint az unió Oroszországtól függetlenebb országai. Ha további zavarokat eredményez egy kirobbanó háború, vagy akár a szankciók, Németország termelése komolyan lelassulhat. A német gyárak kénytelenek lennének csökkenteni az előállítást, és ebből fakadóan a német alkatrészekre épülő egyéb iparokat is megakasztaná.

Olaf Scholz német kancellár keddi bejelentése szerint, az orosz agresszióra válaszul, bürokráciába temetik az Északi Áramlat 2 földgázvezetéket, de ez magában nem feltétlen fogja közvetlenül befolyásolni az ország gázellátását, hiszen a vezeték ez előtt sem volt üzembe helyezve. Az oroszoktól azonban nem idegen a már szerződésbe foglalt, megbeszélt gázmennyiségek visszatartása, így nem kizárható az sem, hogy ellencsapásként minimumra csökkentik a meglévő vezetéken Németországba érkező földgázmennyiséget.