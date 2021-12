Nagy-Britanniában az alkohol, Kanadában a juharszirup, Ausztráliában a dízelüzemű teherautók fontos adalékanyaga, az adblue, Új-Zélandon a barna cukor - csak néhány példa arra, hogy milyen új ellátási zavarok jelentkeztek az elmúlt hetekben. A szállítmányozási piac összeomlása, az alapanyaghiány érinti a fogyasztókat és a vállalkozásokat, és az iparági szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a koronavírus világjárvány okozta ellátási láncválság még hónapokig, sőt akár két évig is eltarthat - írja a Guardian.

Bár vannak arra utaló jelek, hogy egyes szűk keresztmetszetek enyhülnek, a koronavírus omikron-változatának megjelenése újabb leállásokhoz vezethet, és újabb zavarokat okozhat a globalizáció miatt erősen egymásra utalt rendszerekben.

Kapcsolódó Soha nem látott élelmiszerszámla érkezik

A legsúlyosabbnak a Covid e heti kitörése tűnik a kínai gyártási központban, Csöcsiangban, ahol a világ legnagyobb teherkikötője található. Kína szigorú covidmentes politikája értelmében több tízezren kerültek karanténba, és egyes helyi hatóságok felszólították a dolgozókat, hogy a februári holdújév ünnepére "feleslegesen" ne utazzanak haza. "Az ellátási lánc további megszakadása valós kockázat" - írják a Capital Economics gazdasági elemzői egy friss prognózisban.

Ipari szakértők és közgazdászok úgy vélik, hogy a problémák fennmaradhatnak, mivel a világkereskedelem finoman kalibrált hálózata, amelyet már meggyengítettek a hónapok óta tartó szállítási elmaradások, a munkaerőhiány és a geopolitikai feszültségek, továbbra is újabb és újabb problémákkal küzd. A Maersk, a három nagy hajózási vállalat egyike szerint a legnagyobb késések még mindig az Egyesült Államok nyugati partvidékén vannak, ahol a hajók négy hetet várnak a kirakodásra a szárazföldi munkaerőhiány miatt. Ez világszerte kaotikus helyzetet teremt, mivel a hajók szoros határidőkhöz vannak kötve, és az Egyesült Államok és Európa egyes kikötőiben rengeteg a konténer, ami vesztegel. Eközben Ázsia kikötőiben épp konténer nincs elég.

Ez egy feszített időszak



"A tél, az év végi ünnepek Észak-Amerikában és Európában, a kínai újév Ázsiában az amúgy is feszített ellátási lánc még jobban túlterhelődik, mivel a munkások, a kamionosok és a terminálok rakodói szabadságon vannak" - mondta a Maersk szóvivője, aki szerint általában gyorsan úrrá tudnak lenni ezeken a problémákon, de most ez csak a hónapok óta halmozódó problémákra tevődnek rá. A cégnél úgy vélik, hogy a feszített helyzet 2022 után is megmaradhat Észak-Amerikában.

Felixstowe-ban, az Egyesült Királyság legnagyobb konténerkikötőjében a dokkok továbbra is tele vannak ürítésre váró konténerekkel, ami azt jelenti, hogy a szárazföldi raktárakból teherautókon érkező üres konténereket már más kikötőkbe kell átirányítani. Robert Keen, a Brit Nemzetközi Teherszállítási Szövetség képviselője szerint a világ minden táján tapasztalható a sofőrhiány, mivel a kikötői infrastruktúra nem tart lépést a konténerszállító hajókkal.

"Zárlatokra Kínán kívül remélhetőleg már nem kell számítani, de még mindig mindenféle korlátozások vannak érvényben az emberek mozgását illetően, beleértve a keresett szakképzettséggel rendelkező munkavállalókat is." - véli a szakértő, aki szerint a "normális" állapotba való visszatérés 2024 közepéig fog tartani.

A karácsonyi italok és az ünnepi finomságokhoz szükséges cukor esetleges hiányán kívül az olyan gazdaságok, mint az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, az energiától az almáig számos árucikk esetében növekvő inflációval szembesül, mivel a kereslet áradata nyomást gyakorol az elégtelen kínálatra.

Drágult a tengeri szállítás



Az áruk legalább 90 százalékát a hajózás szállítja világszerte, és a tengeri szállítás költségei az elmúlt évben ugrásszerűen megnőttek. Például a Drewry World Container Index, amely egy 40 lábas konténer szállítási költségét méri, 170 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Néhány különösen keresett útvonalon, például Sanghaj és Rotterdam között az ár csaknem 200 százalékkal emelkedett; a holland kikötő és New York között pedig 212 százalékkal.

Az alapvető fogyasztási cikkek ára a magasabb szállítási költségek és a hónapok óta otthon rekedt fogyasztók megnövekedett kereslete miatt spirálszerűen emelkedik, akik nem tudnak pénzt költeni olyan élvezetekre, mint a nyaralás és a szórakozás. A kávé ára a jelenlegi adatok szerint az elmúlt évben megduplázódott, akárcsak a zab ára. A faanyag, a gyapot, a búza és a pálmaolaj ára is több mint 30 százalékkal emelkedett.

Nem meglepő, hogy az infláció évtizedes csúcsokat ért el a nyugati gazdaságokban, például az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Németországban, ami a központi bankok által 2008 óta folytatott rendkívül laza monetáris politika megszüntetését követeli. De még a kisebb gazdaságok, mint Magyarország is megsínyli a helyzetet, ahol 7,5 százalékra emelkedett novemberben az éves inflációs adat, ez messze veri az eurózóna 4,9 százalékos mutatóját, vagy a Németországban mért 6 százalékos történelmi rekordot, és a Franciaországban 2008 óta nem látott 3,4 százalékos szintet. Az eltérő fogyasztói kosarak miatt a magyar adat nagyjából az amerikai, negyvenéves csúcsot jelentő 6,8 százalékos inflációval van egy szinten.