Délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosult lakosság 13,63 százaléka, 230 933 ember adta le voksát. 2017-ben 11 óráig ugyanez az arány 13,39, 2012-ben pedig 14,39 százalék volt.

A legtöbben Novo Mesto városában, a legkevesebben Ljubljanában szavaztak. A választások nyugalomban zajlanak, mindössze kisebb szabálysértésekről érkeztek hírek.

A szlovéniai szavazóhelyiségek reggel 7 óra óta vannak nyitva, és mintegy 1,7 millió szavazásra jogosult állampolgár adhatja le voksát. Ha a hét államfőjelölt egyike sem szerzi meg a választók több mint felének támogatását, november 13-án második fordulót rendeznek a két legtöbb szavazatot szerző jelölt részvételével - írja az MTI.

A felmérések az ellenzéki, jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) támogatásával, de függetlenként induló jelöltet, a 46 éves Anze Logart mutatták ki legesélyesebbnek, a megkérdezettek mintegy 32 százaléka őt támogatja. A németül és angolul is kiválóan beszélő Logar több ciklusban volt az SDS parlamenti képviselője, majd 2020 és 2022 között az előző, Janez Jansa vezette jobboldali kormányban töltötte be a külügyminiszteri tisztséget. A szintén függetlenként induló, baloldali, 54 éves Natasa Pirc Musar karrierjét újságíróként kezdte, 2005 és 2014 között adatvédelmi biztos volt, majd 2015-ben ügyvédi irodát nyitott, és azóta is ügyvédként dolgozik. Rá felmérések szerint a szlovén választók mintegy 20 százaléka adná voksát.

Nem sokkal marad el tőle a kampányhoz később csatlakozó 55 éves Milan Brglez volt házelnök, a Szociáldemokraták (SD) jelenlegi európai parlamenti képviselője. Őt a választók csaknem 19 százaléka támogatja. Brglez az SD és a legnagyobb kormányzó párt, a Robert Golob vezette Szabadság Mozgalom közös jelöltje. Szlovéniában jelenleg hárompárti baloldali kormány van hatalmon, a Szabadság Mozgalom, a Szociáldemokraták és a Baloldal részvételével.

Az említett három jelölt mellett szorítóba lép még Janez Cigler Kralj volt munkaügyi miniszter, az ellenzéki konzervatív Új Szlovénia (NSI) és Miha Kordis, a legkisebbik koalíciós párt, a Baloldal jelöltjeként. A parlamenten kívüli pártok közül Sabina Sencar nőgyógyász, a Resni.ca oltásellenes párt, valamint Vladimir Prebilic, a Zöldpárt színeiben méreti meg magát. Valamennyiük támogatottsága 5 százalék alatt van.