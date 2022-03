Az orosz állami hírügynökség a Ria Novosztyi valószínűleg véletlenül bejelentette Oroszország győzelmét Ukrajna felett, majd a cikket a hiba észlelése után nagyrészt törölték. A cikk most már nem elérhető eredeti formájában, azonban a német dpa hírügynökség munkatársai szerint 24 órán keresztül volt eredeti verziójában látható - tudósít az ORF.at.

A cikkben többek között olvasható volt, hogy "Oroszország visszaállította egységét - az 1991-es tragédiát, történelmünk eme rettenetes katasztrófáját sikerült kiküszöbölnünk. Vlagyimir Putyin túlzások nélkül állítható, hogy történelmi felelősséget vállalt azzal, hogy az ukrán-kérdés megoldását nem akarta a jövő generációira hátrahagyni."

"A régi európai fővárosokban. Párizsban és Berlinben tényleg volt olyan, aki komolyan gondolta, hogy Moszkva lemondana Kijevről? Mostanra ez a probléma nincs többé, Ukrajna visszatért Oroszországhoz"- állt a cikkben.

Az orosz invázió megindulása óta folyamatosan találgatják elemzők, mi lehet Vlagyimir Putyin valódi célja.

Az első órákban voltak olyan vélemények, amelyek szerint az a két szakadár állam, a donyecki és a luhanszki Oroszországhoz csatolása és a Krím feletti orosz uralom nemzetközi elismertetése lett volna.

Azonban azóta teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az agresszió célja Ukrajna elfoglalása, kormányának megdöntése és egy oroszbarát bábkormány hatalomba juttatása.

A cikk egy átírt változata még most is fellelhető a hírügynökség archívumában, az ügyről elsőként beszámoló FAZ és Spiegel szerint a szombat reggel megjelent eredeti verzió ugyanis még az orosz invázió oroszokat és kisoroszokat meglepő gyors sikeréről is értekezett.

Ez az orosz előrenyomulás látható megakadása és az ukránok orosz hadvezetés részéről nem várt kemény ellenállása miatt kikerült később a cikkből. A kisoroszoknak az orosz birodalmi törekvés hívei hívják rendszerint az ukránokat történelmi okokból, akik többsége sértőnek találja a kifejezést.

A cikk utal arra, hogy a "győzelem" után, miután az oroszellenes erőket eltávolítják Ukrajnából az ország csatlakozhat egy új Unióhoz, amelyben Oroszország, Belorusszia és Ukrajna vennének részt.