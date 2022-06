Emlékeztettek rá, Romániában az 1990-es években kihaltnak vélték a túzokot (otis tarda), a Milvus Csoport szakértői azonban az elmúlt 15 évben végzett megfigyeléseik alapján megerősítették, hogy a sztyeppe ikonikus madarának megmaradt egy kis számú, de életképes populációja Nagyszalonta környékén.

A faj védelmére kidolgozott nemzetközi akcióterv kitér arra, hogy a túzokok túlélését leginkább a villanyvezetékek veszélyeztetik. A nagy testű madarak gyakran nekirepülnek a vezetékeknek, és ez a pusztulásukhoz vezet. Ezért a faj védelme érdekében rendkívül fontos, hogy az élőhelyeik közelében elhaladó vezetékeket a föld alá helyezzék.

A Milvus Csoport tájékoztatása szerint Nagyszalonta közelében tavaly májusban helyezték a föld alá a populáció élőhelyén áthaladó hat kilométeres vezetéket, és az elmúlt hónapokban a használatlanul maradt villanyoszlopokat is eltávolították. A művelet 284 ezer euróba került, a forrásokat az Európai Unió biztosította a Románia és Magyarország határ menti együttműködési programján keresztül.

A közlemény Nagy Attilát, a Milvus Transilvania Vest Egyesület ornitológusát is idézte, aki úgy vélte: a művelet nemcsak a légvezetékekkel való esetleges ütközéstől védi meg a túzokokat, hanem életterüket is kiterjeszti. Ezen felül más, olyan madárfajokra is pozitív hatással van, mint például a gémfélék vagy a vadludak, melyeknek a túzokokhoz hasonlóan nagy területekre van szükségük a táplálkozáshoz, és amelyeket szintén fenyeget a vezetékekkel való ütközés veszélye.