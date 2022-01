A DG EcFin (Directorate-General for Economic and Financial Affairs) decemberi felmérésében az ESI gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator) 2,3 ponttal csökkent az előző havihoz képest 115,3 pontra az euróövezetben és 2,1 ponttal 114,5 pontra az Európai Unióban.

Az euróövezetre 116,0 pontot vártak elemzők decemberre, az elért tényleges 115,3 pontos érték pedig hét hónapja, május óta a legalacsonyabb lett. Az index értéke azonban a csökkenéssel együtt is magas szinten áll.

A legnagyobb euróövezeti tagállamok közül Hollandiában 4,1 ponttal, Németországban 2,8 ponttal, Franciaországban 2,1 ponttal, Olaszországban pedig 1,6 ponttal csökkent az ESI decemberben.

Magyarországon a GKI konjunktúraindexe november után decemberben is kissé csökkent, az előző hónapban minden ágazat pesszimistább lett, különösen a kereskedelem

Az ESI csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szolgáltatóipar járult hozzá, ahol a mutató 11,2 pontra, nyolchavi mélypontra csökkent a novemberi 18,3 pontról. A kiskereskedelmi index 1,1 pontra csökkent 3,7 pontról. A fogyasztói hangulatindex mínusz 8,3 pontra, kilenc havi mélypontra csökkent a novemberi mínusz 6,8 pontról.

A feldolgozóipari hangulatindex viszont 0,6 ponttal emelkedett az előző havihoz képest 14,9 pontos rekordra decemberben. A piac csökkenésre, 13,9 pontra számított.

Az index összetevői közül viszont 2021 januárja óta most csökkent az első alkalommal a foglalkoztatási kilátások megítélését számszerűsítő mutató, az EEI (Employment Expectations Indicator), az euróövezetben 1,6 ponttal 114,0 pontra, az EU-ban 1,4 ponttal 114,2 pontra.