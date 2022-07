Az ukrán EnergoAtom elnöke Petro Kotin szerdán azt jelentette, hogy a Zaporizzsjába visszatérő emberek közül csak "néhányan térnek vissza" munkahelyükre és azok is "megtört pszichével." Elmondása szerint ezek az emberek az orosz kínzások hatására dicsérik az orosz felszabadítókat, és így állnak vissza pozícióikba dolgozni - derül ki a Kyiv Post tudósításából.

A legutóbb a múlt héten rabolhattak el atomerőműves dolgozókat az orosz erők a Dnyeper partján fekvő dél-ukrajnai városban. A két túsz, Olena Riabceva és Szerhij Pikhtin mindketten a reaktor fertőtlenítésért felelős osztályán dolgoztak, az utóbbi a részleg igazgatóhelyettese volt az eltűnéséig.

Bár a hasonló jellegű ukrán híreket érdemes bizonyos fokú fenntartásokkal kezelni, Oroszország már rengeteg nemzetközi bírálatot kapott a nukleáris létesítmények körül folytatott könnyelmű és meggondolatlan tevékenysége miatt.

Játék a tűzzel

Az öt hónapja tartó orosz megszállás második napján már bevették az 1986-os katasztrófáról elhíresült csernobili atomerőmű környékét. A Fehéroroszország felől behatoló csapatok akkor többek közt a tiltott zóna területére is beásták magukat, amivel az ott szunnyadó radioaktív port kavarták föl, amelynek hatására mérhetően megnőtt a területen a sugárzás.

Az oroszok akkor elvileg taktikai megfontolásból vertek tábort az erőmű közelében, azt remélve, hogy az ukrán haderő nem fogja viszonozni a tüzet, mivel túl kockázatosnak ítélnének egy egész országot fenyegető nukleáris katasztrófát. Ugyan folytak rövidebb összecsapások a reaktorok közelében, tartós tűzharcról nem számolt be a sajtó.

Felvétel a Zaporizzsjai Atomerőműben kitört tűzről, 2022.03.04 Kép: Getty Images

Oroszország hadereje a Zaporizzsjai Atomerőmű (NPP) környékén is hasonlóan gondolkozott, viszont ott márciusban arról is előkerültek felvételek, hogy a reaktor egyik épületét kezdték lőni. Az erőműben mintegy 10 000 alkalmazott dolgozik, de Kotkin elmondása szerint az emberrablásoknak is köszönhetően jelenleg jóval kevesebben vesznek részt a reaktor karbantartásában.