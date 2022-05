Gabriel Attal, Franciaország új költségvetési minisztere szombaton, hivatalba lépésekor Párizsban tartott beszédében arról beszélt, hogy a büdzsé egyensúlyát könyörtelenül fenntartja majd, és kijelentette, hogy Franciaországnak az adósságcsökkentés útján kell maradnia.

Amikor Macron 2017-ben először lépett hivatalba, technikai szigorral igyekezett csökkenteni a gazdaság hitelfelvételtől való függőségét és enyhíteni az üzleti tevékenységet korlátozó szabályokat. A világjárvány azonban arra kényszerítette, hogy irányt változtasson, és a "kerül, amibe kerül" megközelítést alkalmazza. Új kormányának miniszterei egy vékony vonalon fognak járni, amikor megpróbálják visszafogni az állami kiadásokat, ugyanakkor megpróbálják korlátozni az életszínvonal-válság következményeit, amelyet az orosz-ukrán háború okozott - írja a Bloomberg.

A vásárlóerő az elnökválasztási kampány során is a figyelem középpontjában állt, és a jövő hónapban esedékes parlamenti választásokon is kulcskérdés marad, mivel Franciaországban az infláció továbbra is erőteljesen emelkedik. Az elnök előző kormánya már mintegy 25 milliárd eurót (9610 milliárd forint) ígért erre az évre olyan intézkedésekre, mint az energiaárak korlátozása. Most az új adósság költségei emelkedni fognak, mivel az Európai Központi Bank elkezdi emelni a kamatlábakat.

"A második kötelezettségvállalásom az lesz, hogy minden egyes euróért harcolni fogok a francia emberek pénztárcájában" - mondta Attal, aki korábban kormányszóvivő volt. "Meg fogjuk hozni a sürgős, szükséges intézkedéseket, különösen az üzemanyag- és energiaárak tekintetében, és ez lesz az első kihívásunk" - tette hozzá.

Bruno Le Maire gazdasági és pénzügyminiszter, akit pénteken erősítettek meg tisztségében, ugyanezen az ünnepségen beszélt, és szintén hangsúlyozta, hogy az infláció elleni küzdelem mellett az államháztartási kiadások ellenőrzését nevezte az egyik fő prioritásának.

Le Maire, aki Elisabeth Borne miniszterelnök után immár a második legfontosabb miniszter, ígéretet tett arra, hogy intézkedéseket hoz az árak megugrása elleni védekezésre, ugyanakkor tiszteletben tartja a deficit csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalását. Hétfőtől kezdve találkozókon vesz részt Franciaország legfontosabb gazdasági szereplőivel, köztük a Medef üzleti szövetséggel, hogy megnézze, milyen mozgástér van a fizetések növelésére és bizonyos áremelkedések megfékezésére.

A pénzügyminisztérium már elkészítette a felülvizsgált költségvetést, amely egy sor intézkedést tartalmaz, hogy fedezze Macron újraválasztásáért folytatott kampánya során tett ígéreteit, például a szociális juttatások növelését és a legszegényebb háztartásoknak szánt élelmiszer-utalványokat. A költségvetést a június 19-i parlamenti választások második fordulója után terjesztik a parlament elé.

Franciaország tavaly több mint öt évtized óta a legerősebb növekedést könyvelhette el, elérve a 7 százalékot, mivel az euróövezet második legnagyobb gazdasága a vártnál gyorsabban kilábalt a Covid-19 okozta válságból.