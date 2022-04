Macron győzelme két déjà vu élményt is előhozhat

A republikánus fegyelem komolyan segítette Emmanuel Macron francia elnök újraválasztását, déjà vu érzést azonban nemcsak az adott a kampányban, hogy ismét a szélsőjobboldali Marine Le Pennel kellett mérkőzni a második fordulóban, hanem hogy egy sikkasztási ügy akkor is és most is a kezére játszott. Gazdasági programja, európai politikájának folytatása kihívásokkal néz szembe. Dr. Gazdag Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárának elemzése a francia elnökválasztásról.