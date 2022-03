Németországban az emberek egyre inkább az atomenergiát támogatnák, ha az csökkenthetné a költségeiket - derült ki a Verivox ár-összehasonlító oldal megbízásából, az Innofact piackutató intézet által készített felmérésből.

A válaszadók 40 százaléka a magas áramárak mérséklése érdekében egyelőre megtartaná az atomerőműveket, sőt: a széntüzelésű erőműveket is. Ez az arány mintegy duplája annak, amit a Clean Energy Wire alig két éve közölt.

A Verivox új szondázásának az eredménye az is, hogy a németek mintegy 81 százaléka az Ukrajnában zajló háború miatt "aggodalmának adott hangot” amiatt, hogy valószínűsíti: az amúgy is magas energiaárakra gyakorolt ​​hatása miatt. A nemtől, életkortól és jövedelemtől függetlenül: a magas energiaárak miatti aggodalom az egész társadalmat áthatja.

A megkérdezettek csaknem fele (46 százalék) úgy nyilatkozott, hogy nagyon aggasztja az energiaárak alakulása. Bő harmada (35 százalék) aggódik. 14 százalékuk bizonytalan a kérdésben, és a felmérésben részt vevők mindössze 4 százaléka nem gondolja, hogy tartani kellene a magas energiaköltségektől. - Nagyon is jogos a magas energiaárak miatti aggodalom - mondta Storck, a Verivox összehasonlító portál energetikai szakértője. Amikor kitört a háború, az áram nagykereskedelmi ára a korábbinál is meredekebben emelkedtek, és a 2023-as szállítás jelenleg 160 eurós kilowattóránkénti ár körül mozog, a hosszú távú átlagár 35-55 euró között mozog. Storck úgy véli, hogy a következő hónapokban ennek hatásait a háztartások is megérzik majd.

Ráadásul jelenleg a németek 42 százaléka támogatja a 2038-ra kijelölt szénkivonási dátum meghosszabbítását, ami azért érdekes, mert alig fél éve ezt mindössze 12 százalékot mértek. Most a válaszadók 54 százaléka gondolja úgy, hogy atomenergiára van szükség ahhoz, hogy kevésbé függjön az ország az energiaimporttól, és 42 százalékuk gondolja úgy, hogy a szénégetés a megfelelő eszköz a külföldtől való energiafüggés minimalizálására.

Szó sincs róla!

A német kormány alig egy hete viszont hideg vizet öntött atomerőművei élettartamának meghosszabbításának gondolatától felhevült álmodozók fejére: úgy döntött, hogy az orosz gáztól való függőséget nem a még meglévő, vagy a nemrég leállított és bezárt nukleáris blokkok újraélesztésével, illetve továbbműködtetésével oldja meg, hanem magasabb sebességi fokozatba kapcsol az alternatív energiaforrások alkalmazásának érdekében.

A felmérés érdekessége ráadásul az, hogy a megkérdezettek többsége minden félelmükkel együtt is támogatja az új német kormány klímapolitikai céljait. Minden tíz megkérdezettből nyolcan azt válaszolták, hogy az ukrajnai háború hatásai miatt még a megújuló energiára való átállás felgyorsítását is szorgalmazza.

A felmérés tekinthető ugyan egyfajta jelzésnek a német kormány számára, ugyanakkor messzemenő következtetéseket mégsem érdemes belelátni, mivel az Innofact összesen 1011 felnőtt (18 és 69 év közötti) német embert kérdezett meg, ráadásul kizárólag online. A piackutató egyébként azt állítja, hogy a 2022 márciusában végzett felmérés kor, nem és szövetségi állam alapján egyaránt reprezentatív volt a lakosságra nézve.

