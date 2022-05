Az EU napokra van attól, hogy megállapodjon az orosz olaj behozatalának tilalmáról – jelentette ki Robert Habeck, Németország gazdasági minisztere, miniszterelnök-helyettes a BBC tudósítása szerint. Hogy mit értett ez alatt, azt nem részletezte, egy nappal korábban azt mondta, hogy a berlini kormány támogatná, ha az EU 26 tagállama az embargót gazdasági okok miatt elutasító Magyarország nélkül döntene erről.

Annyit azért mondott, hogy nem vár azonnali eredményt egy ilyen embargótól, mivel ha csökkenne is Európa behozatala az orosz olajból, a magas olajárak miatt az exportőr alacsonyabb mennyiség eladásával is nagy hasznot zsebelne be.

Oroszország szállítja Európa olajának 27 százalékát, amiért cserébe az EU-tagállamok összesen évente 400 milliárd dollárt fizetnek. Az IEA energiapiaci tanácsadó intézet szerint a legtöbb orosz olajat 2020-ban Hollandia vásárolta napi 549,4 ezer hordóval, a második helyen Németország állt, 526,4 ezer hordóval, a harmadikon Lengyelország 328,4 ezerrel. Magyarország a 8. volt 76,7 ezer hordós napi vásárlással.

Ennek tudatában az Európai Bizottság és az Egyesült Államok egy olyan terven is dolgozik, amelynek az lenne a célja, hogy a világ országai a jövőben ne fizessenek bármilyen összeget a fekete aranyért, azaz legyen egyfajta maximált ára az olajnak. Ez Habeck szerint szokatlan megoldás lenne – ha egyáltalán kivitelezhető –, ám szokatlan időket élünk. Az olajárstop akkor működhetne, ha abban minden olajvásárló ország részt venne – idézte a Reuters a politikust.