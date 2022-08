Az 540 euró/MWh tőzsdei elektromos áramár 220 forint/kWh feszültségköltséget jelent szemben a 70,1 forint/KWh lakossági piaci árral - írja Pletser Tamás az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője a G7-en megjelent, összességében optimista hangulatú cikkében A földgáz esetén a 240 euró/MWh jelenlegi tőzsdei ár csak molekulaszinten 1025 forintot jelent köbméterenként, szemben a mostani 732,4 forint/köbméteres lakossági piaci árral.

Tehát azt látjuk, hogy a költségvetés kiadásai ismét kezdenek elszállni, ha ezek az árak fennmaradnak és a sokkoló júliusi bejelentéskori árak sem elegendőek a költségek fedezésére. Szerencsére a helyzet talán nem annyira tragikus, mint amennyire az azonnali piaci helyzet mutatja, még annak ellenére sem, hogy a Gazprom szerint akár 60 százalékos emelkedés következhet be a tél során a gázárakban.

Sok minden segíthet, de főként a klímaváltozás



A szakértő optimista forgatókönyvében arra számít, hogy a mostani európai földgáz- és áramárak nem emelkednek drasztikusan tovább, sőt talán még lejjebb is kerülhetnek. A 200 euró/MWh feletti gázárak önmagukban drasztikusan visszavethetik az európai ipar fogyasztását. Jelentős tartalék van még a fűtési célú lakossági felhasználásban is, a takarékossággal az EU 10-15 milliárd köbméter földgázt is megtakaríthat fűtési szezononként.

A globális gazdasági aktivitás lassul, ami miatt lesz elegendő és elfogadható áru LNG-, kőszén- és kőolaj-kínálat Európa felé. Az orosz földgázkínálat pedig nem esik nullára, mivel ekkor a Gazprom zsarolási potenciálja is megszűnik. Ezenfelül talán bízhatunk abban, hogy ősszel megjön az eső és a szél, ami segít helyreállítani a nukleáris és vízerőművi termelést és fokozni a megújuló erőforrások kihasználtságát.

Reméljük, hogy a téli időszakban is érezhetjük a globális felmelegedés hatását, nemcsak a tikkasztó nyári időszakban. Egy átlagnál melegebb tél akár két számjegyű mértékben is csökkenti a gázigényt.