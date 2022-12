A kanári-szigeteki autonóm tartomány kormánya kampányt indított a közösségi oldalakon annak érdekében, hogy minél több európai fülében elültesse a bogarat: náluk kellene tölteniük az egész téli szezont.

Egyes sajtóorgánumok arról számoltak be, hogy a kampánnyal kifejezetten arra apellálnak, hogy a megugrott áramszámlák elől biztosítsanak menedéket a hozzájuk utazóknak. Hermann-Boér Nóra Henrietta, Magyarország tiszteletbeli kanári-szigeteki főkonzulja azonban lapunknak adott nyilatkozatában kiemelte, minden évben készül egy ilyen figyelemfelkeltő videó, "tehát az energiaáraktól függetlenül is elkészítik és közzéteszik" ezeket. Ugyanakkor azt is beismerte, hogy "a marketing szakemberek természetesen felhasználnak minden kínálkozó lehetőséget, többek között a megemelkedett energiaárakat is" ezekben a promóciós anyagokban.

A Kanári-szigeteken a téli átlaghőmérséklet 20 fok, míg az óceán 20-21 fokos. Ez persze nem kifejezetten strandidő, de a fűtésre kétségtelenül nem kell gondolni ilyen körülmények között – persze a szigeteken nem is igen lehet, kuriózumnak számít ugyanis a fűtési lehetőség a helyi épületekben.

Hasonlóképpen gondolkodott a görög turisztikai miniszter is, aki szeptemberben Ausztria mellett több észak-európai országba, például Svédországba is ellátogatott, hogy "a nagy európai energiaválságot egy lehetőséggé" formálja. Ugyanígy a portugál idegenforgalmi hivatal is indított "energiamenekülteket" csalogató kampányt, és az élén álló Luis Araujo kijelentette, optimista a téli turisztikai forgalmat illetően – írja a Reuters.

Távmunkásoknak mindenképp megér egy számolást

Az átlag magyar első hallásra valószínűleg legyint a kanári-szigeteki, a görög és a portugál felvetésre, és még második hallásra sem ragad billentyűzetet, hogy mielőbb szállást és repjegyet foglaljon magának a téli hónapokra. A közgazdász szerint pedig azoknak, akiknek a munkája ezt engedi, megérhet egy matekozást az ötlet.

Ha nagyon hideg lesz a tél, könnyen lehet, hogy megéri kiköltözni erre a pár hónapra. Az, hogy melyik országban kinek férhet ez bele, mindenhol marginális kérdés, nem csak Magyarországon. Mindenesetre a munkájából fakadóan kevés olyan ember van, aki megengedheti magának, hogy tartósan külföldre menjen, és mindent online intézzen. Vannak persze olyan foglalkozások, amelyek ezt megengedik, de nem ez a jellemző

- nyilatkozta Pogátsa Zoltán közgazdász a Napi.hu-nak.

Hozzátette, most, mikor esik minden energiahordozó ára, sokkal kisebb a téli kiköltözés vonzereje rezsimegtakarítások szempontjából ahhoz képest, mint amikor 350 euró környékén volt az európai gázár.

Célkeresztben a távmunkások és a nyugdíjasok

A téli szezonra ideiglenes lakosokat kereső országok elsősorban a távmunkásokat és a nyugdíjasokat csábítanák magukhoz, utóbbiakban pedig Pogátsa Zoltán szerint kifejezetten nagy lehetőség rejlik ilyen szempontból.

Egy nyugdíjas – hacsak nem akar közel lenni az unokájához – megteheti, hogy az eredeti lakhelyétől távol töltse a telet. Már most is tömeges jelenség, hogy az észak-európai nyugdíjasok Dél-Európába költöznek: Dél-Franciaország, Spanyolország, valamint Ciprus is tele van brit, holland és norvég nyugdíjasokkal – mondta.

A brit, a holland és a norvég nyugdíjas persze rendszerint nem ugyanabból a büdzséből gazdálkodik, mint egy magyar. A közgazdász szerint azonban olyan magas most az infláció Magyarországon – különös tekintettel a rezsi- és élelmiszerárakra –, hogy Dél-Európában sokkal olcsóbb lehet az élet, így egyáltalán nem tartja kizártnak, hogy a magyar nyugdíjasok is elgondolkodjanak a téli költözésen.

"Ismerek magyar nyugdíjasokat, akik Athén melletti kis faluba költöztek, mert úgy látták, hogy ugyanabból a pénzből jobban kijönnek ott. Ott a tenger, süt a nap, az utazási költségük minimális, ha pedig haza kell valamiért jönni, hazarepülnek egy fapados járattal" – mondta.

Gyümölcsözőek az erőfeszítések

A Reuters által összegyűjtött adatok alapján a téli szezonra "energiamenekülteket" váró országok kampánya sikeres lehet. A HomeToGo lakásbérleti keresőmotor tájékoztatása szerint a platformon Nagy-Britanniából, Németországból és Hollandiából már 36 százalékkal többször kerestek rá téli szezon alatti szálláshelyekre Spanyolországban, 13 százalékkal többször görögországira és 3 százalékkal többször portugáliaira, mint egy évvel ezelőtt.

A spanyol Melia szállodalánc vezérigazgatója, Gabriel Escarrer elmondta, látványosan megugrott azoknak a száma, akik két-három téli hónapra foglalnak szállást a Kanári-szigeteken. A többségük skandináv turista, de Németországból is szép számmal érkeznek látogatók.

A kanári-szigeteki turisztikai hivatal szerint a légitársaságok átlagosan 31 százalékkal növelik majd a foglalható jegyek számát a szigetekre tartó járatokon. A TUI fly kifejezetten a megnövekedett energiaköltségek miatt növeli majd 10 százalékkal a Kanári-szigetekre tartó járatainak számát.

