Az új holland kormány új atomerőművet akar építtetni az országban - adta hírül az Energy Monitor. A több mint háromnegyed évig (299 napig) tartó kormányalakítás végére a négypárti koalíciós megállapodásnak része az a célkitűzés, hogy Hollandia 2050-re klímasemleges legyen.

A klímatörvényük alapján 2030-ra legalább 55 százalékos szén-dioxid-csökkentést kell elérniük, amit 2035-re 70 - 2040-re pedig 80 százalékig kell feltornászniuk. ahogyan arról korábban a Napi,.hu többször, több részletben is írt: Hollandia kicsit bealudt az európai klímavédelmi roham elején, de az utóbbi években nagy hajrázásba kezdett. Ráadásul nem csak napelem és szélenergia került a célkeresztbe, de a Shellt bíróságon fektették ki , és a szénerőmű lobbit is alaposan megtáncoltatták. Ezzel együtt is: a 2050-ig kijelölt út - legalábbis az energiaipari portál cikke szerint további irányváltásra kényszeríti az országot.

Az új kormány szeretné, ha Hollandia a sor vége helyett az elején haladna a globális felmelegedés elleni küzdelemben, amihez 10 évre 35 milliárd eurós klímaalapot hoznak létre, mely a már meglévő fenntartható energiás támogatási rendszeren felül próbálja kellő mértékben katalizálni a helyzetet.

A téma fontosságát jelzi, hogy Hollandiában először klíma- és energiaügyi miniszter van a kormányban. Munkája biztosan lesz bőven, ráadásul a koalíciós megállapodásból mostanra az is kiderült, hogy nem csak a csökkenő gázkitermelési helyzetet, illetve a legnagyobb károsanyag kibocsátókkal rendezni hivatott konfliktusokat kapta meg a tárca, de azt is, hogy készítsen elő két atomerőművi beruházást is.

Egyről - nem csupán a kettőre

Hollandia számára nem ismeretlen az atomenergia, de azt az 1973 óta működő Borssele atomerőmű megléte ellenére sem lehet állítani, hogy bármiféle atomhatalmi tapasztalata vagy beidegződése volna az országnak. Habár a 480 MW-os, egyblokkos nukleáris áramtermelő létesítmény, aminek az eredetileg tervezett 40 éves működési idejét 2006-ban 20 évvel megtoldva, 2033-ig kitolták jelenlegi energiamixben az atom mindössze 1 százalékos részarányt tudhat magáénak, a kormány most azt közölte, hogy „a nukleáris energia kiegészítheti a nap-, szél- és geotermikus energiát az energiamixben, és felhasználható hidrogén előállítására”, így "kevésbé leszünk gázimport-függők”.

Ezt a holland kormány úgy képzeli most el, hogy elkülönít ötmilliárd eurót és piaci tereprendezést végez a beruházás megkönnyítése érdekében. (Az atomerőműveket építő országokban ez az összeg a standard listaár egyetlen nukleáris blokk megépítéséhez.)

Egyelőre azonban a reaktorok elképzelt méretei, az építési helyszínek, de még a nukleáris energia részarányának növelési peremértékei sem ismertek, és az is csupán ötletként került elő, hogy ha a Borselle reaktor továbbra is jó műszaki állapotban tartható marad, akkor még további évtizedeket adnának neki a termelésben. Ám a kérdésben egyelőre az sem ismert, hogy az utóbbi években egyre zöldtudatosabb holland lakosság, és az akár az állammal szemben is egyre aktívabb zöld civilszervezetek támogatják-e a holland nukleáris jövőképet.