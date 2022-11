A hálózati lépzékekeben gondolkodó Hyme Energy és a Ronne-i központtal működő áramszolgáltató vállalat, a Bornholms Energi & Forsyning (BEOF)összeállt egy kísérleti projekt erejéig, melytől mindkét dán cég azt várja, hogy a tiszta villamos energia ipar kialakításának egy újabb mérföldkövét sikerül majd lerakniuk. Az olvasdt sóban tárolt villamos energia ötlete és megvalósítási elképzelései nem tekinthetők teljesen úttörőnek (legutóbb Finnországból adott jelt magáról egy ilyen projekt, ám a "zebra akkumulátor" néven is ismert technológia valójában 1985 óta ismert és kutatott terület), ám a dánok rendszere valószínűleg már 2024-ben működni is fog.

Két év múlva már hő-, villamosenergia- és más kiegészítő szolgáltatások fog a piacvon megjelenni - írja a PV Magazine azzal, hogy a Hyme Energy, az olvadt sóra épített atomerőmű technológiával foglalkozó Seaborg Technologies és a BEOF a az olvadt só hőenergia-tároló demonstrációs erőművének a helyszinét is megadta. A Balti-tengeren, Bornholm közelében épülhet az erőmű - mivel a térségben jelentős méretű szélerőműpark is működik. Magát a sóerőművet nem a zöldenergia termelőkre, hanem a hálózatra kötik majd, de ennek inkább műszaki okai vannak: az olcsó, vagy az aktuális pillanatban „felesleges” árammenyiséget fogja a rendszer tárolni, melynek a nagy részét a megújulók fogják biztosítani.

Az energiatárolás technológiailag úgy történik, hogy a koncentrált napenergia-erőművekhez (CSP) kifejlesztett, kéttartályos olvadt sótároló technológiát felhasználva a sót elektromos fűtőberendezések segítségével melegítik, hevítik fel egészen odáig, hogy a két tartály akár 700Celsius-fokos, magas hőmérsékleten is rugalmasan képes az energia betáplálásra és visszavételre. Kombinált hő-, és áramtermelés is megoldható, így távfűtésre is, ipari hőigények kielégítésére is alkalamas lehet a rendszer - az áramtermelésen túl.

A PV Magazine azt írja, hogy a hőtárolást merülő fűtőtestek segítik, a gőzöket pedig szivattyún keresztül teszik szabályozhatóvá és skálázhatóan használhatóvá. A Seaborg Technologies szerint a tárolórendszer maximális hővesztesége napi 0,5-1 százalék lehet.

A Hyme állítása szerint erőmű méretben ezek a 250 MWh és 5 GWh között méretezhető tárolási kapacitással bírhat. 1 GWh teljesítmény pedig 10 órán keresztül képes ellátni százezer háztartást. A cégnél úgy számolnak, hogy ha a demó eredményesen zárul, e technolgóia lehetővé teszi majd, hogy megfelezzék a hosszú távú és nagyméretű energiatároló létesítmények árát.

Kép forrása: Hyme Energy

Maga a demonstrációs erőmű nem lesz óriási, a 2024-re a tervekből egy 1 MW per 20 MWh éretű egység üzembe állítását szeretnék elérni. Ez gyakorlatilag a helyi, lokláis hálózatnak lesz csupán a segítségére. De ha a projekt sikerrel zárul - jelezte a Hyme - azonnal lépnek egy szintet, és egy legfeljebb 1 GWh teljesítményre képes erőművet építenek.