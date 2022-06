Litvániában megállapodást írt alá a Klaipeda Állami Kikötői Hatóság és a Klaipeda Sea Cargo Company (Klasco) egy olyan kikötői infrastruktúrafejlesztésre, amely az ország energetikai terveiben szereplő 700 MW-os tengeri szélerőműpark megépítéséhez szükséges - írta meg az OffshoreWind . Az ország legnagyobb kikötőjét - mely a történelem során Poroszország fővárosa is volt - úgy építik át, hogy a Balti tengeren keresztül innen tudják biztosítani a Smelte-félszigeten tervezett munkákat vagyis a tengeri szélerőmű-alkatrészek gyártását, összeszerelését és a telepítéshez szükséges logisztikai elhelyezését, tárolását.

A 27 millió euróba kerülő beruházásról kormánydöntés született, e szerint a Kikötői Hatóság a szélenergia-infrastruktúra-befektetések átlagos éves megtérülését lecsökkentette két százalékra, hogy e korszerűsítés „anélkül valósuljon meg, hogy jelentős terhet róna a jövőbeli szélenergia-fejlesztőkre” - közölte Algis Latakas, a hatóság főigazgatója. A beruházás lehetővé teszi a rakpartok rekonstrukcióját, és mintegy 20 hektárnyi területen szélenergiás eszközök és berendezések tárolását, rakodását, szerelését végzik majd. A Klasco feladata a megállapodás szerint a megfelelő felépítmény megépítése.

A klaipedai kikötő bővítésével kapcsolatos kormánydöntés még 2020-ban úgy szólt, hogy 2021-2024 között, az Európai Unió strukturális alapjainak társfinanszírozásával, mintegy 483 millió eurót fognak befektetni, melynek nagy része a rakpartok építési és rekonstrukciós projektjeibe és a kotrási munkákra fordítódik majd.

Litvánia első tengeri szélerőmű park fejlesztési aukciójára a tervek szerint a jövő év második felétől kerülhet majd sor. A kormányban most azzal számolnak, hogy a 700 MW tengeri szélerőmű kapacitást várhatóan 2028-ban be is építik a rendszerbe. Ez az erőműméret a helyi viszonyok között évente akár 2 TWh zöldáramot is képes lesz előállítani, ami nagyságrendileg Litvánia éves villamosenergia-szükségletének a negyedét biztosíthatja.