Annyi atomreaktort kell újraindítania jövő év elején az Electricite de France SA-nak (EDF), amennyit csak lehetséges, ennek prioritásnak kell lennie – idézi a Bloomberg Bruno Le Maire francia pénzügyminisztert.

Franciaországban az energiaválság közepette folynak a reaktorok karbantartási munkálatai és javításai, ami jelentősen visszaveti a termelést. Míg eddig nettó áramexportőr volt az állam, idén nettó importőr vált belőle. Az EDF 56 reaktorának ma csupán a fele működött, mintegy 29 gigawattot termelve. Le Maire elmondta, "50 gigawattnyi extra termelést" várnak az EDF-től 2023-elejére.

Svédországban egyébként hasonló problémával küzdenek, miután világossá vált, hogy január végéig nem tudja újraindítani a Vattenfall energiatermelő vállalat egy kulcsfontosságú atomreaktorát, a Ringhals 4-et. A késleltetett újraindítás miatt szakértők szerint áramkimaradások várhatók a sűrűbben lakott déli országrészben, ráadásul még tovább emelkedhetnek az energiaárak.

Múlt hónapban az EDF már jelezte a cégeknek és a háztartásoknak, hogy takarékos fogyasztásra lesz szükség részükről ezen a télen. Emellett a francia kormány is közzétett múlt héten egy részletes spórolási tervet, amelyben kifejtették, az állam milyen lépésekkel igyekszik visszaszorítani az országos energiaigényt, valamint a lakosságot is ellátták energiatakarékossági javaslatokkal. Több nagy vállalat, köztük a Carrefour SA, az SNCF nemzeti vasúttársaság és a TotalEnergies SE is vállalta, hogy csökkenti az áramfogyasztását, bár az utóbbi cég számára a napokban vélhetően egy egész más jellegű probléma okozza a legnagyobb fejtörést.

Folytatódnak a sztrájkok, közbeléphet a kormány

A TotalEnergies és az ExxonMobil leányvállalatának, az Esso France olajfinomítóiban dolgozók múlt hét eleje óta sztrájkolnak, miután a CGT szakszervezetnek egyelőre nem sikerült megállapodni egyik vállalattal sem a béremelésről, a hétfői tárgyalások is eredménytelenül zárultak.

Miután egyre több benzinkúton merülnek fel ellátási problémák, a kormány is egyre türelmetlenebbül követel megoldást. Korábban felszólították a két céget, hogy tegyenek eleget a munkavállalók kéréseinek, Élisabeth Borne miniszterelnök hétfő este azonban már arról beszélt, hogy akár el is rendelheti a finomítók újranyitását, ha nem történik előrelépés az egyeztetésekben. "Az állampolgárok elkeseredettek. Órákon, napokon belül van szükség megoldásra, nem pedig heteken belül" – fogalmazott Le Maire.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol