Azok a lépések és intézkedések, amelyek löketet adtak a gazdaságnak az elmúlt évben, beindították az infláció növekedését is, ezért rendkívül érzékeny periódushoz érkeztünk, amihez nagyban hozzájárult az orosz–ukrán háború kitörése, hiszen komoly energiakrízist indított be, emellett ellátási problémákat is okozott - elemezte a romániai gazdaság helyzetét Bálint Csaba a román jegybank igazgatótanácsának tagja a kolozsvári magyar napok rendezvény szakértői beszélgetésén a Maszol tudósítása szerint.

Az év második fele nagyon nehéz lesz, a jövő évben pedig valószínűleg lassú gazdasági növekedésre számíthatunk, mégis egy kezelhető lassulás nem jelentene akkora problémát, hiszen hozzájárulna az infláció növekedésének megállításához. Az inflációban Bálint Csaba szerint hamarosan tetőzés következik, de a háború miatt jöhetnek kellemetlen meglepetések. Az biztos, hogy a helyreállás lassú és hosszú folyamat lesz.

Agresszív dolgok történtek



Vincze Tamás az EastGrain ügyvezető igazgatója, aki gabonakereskedelemmel is foglalkozik, elmondta, hogy agresszív áremelkedések voltak az elmúlt két évben a mezőgazdasági termékek piacán. Nagyon megugrott a búza, a kukorica, a repce ára. A háború csak súlyosbította a koronavírus-járvány okozta nehézségeket.

A világ öt legnagyobb gabonaexportőre közül kettő, Oroszország és Ukrajna piaca gyakorlatilag „megszűnt”. Nemrég újraindult ugyan az ukrán gabonaexport, mivel Oroszország és Ukrajna aláírta azt a megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy Ukrajna gabonát exportáljon az orosz blokád alá vont kikötőiből, ami árcsökkenést hozott, ám ez egy törékeny egyezmény egyelőre csupán 120 napra szól.

Alapvető bölcsesség



Nagy Károly vállalkozó, mérnök úgy véli, a legolcsóbb energia a világon az, amit nem fogyasztunk el. Azon kell elgondolkodni, hogyan lehet csökkenteni az energiafogyasztást, hogyan lehet spórolni. Rengeteg épületet, közintézményt, közterületet fűtenek, hűtenek úgy, hogy éppen senki nincs ott.

Akkor kezd el csökkenni az energia ára, amikor energiafelesleg alakul ki. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az energiaárat a gáz ára szabja meg, ha a gáz drága, a villamosenergia is drága marad. Addig emelkednek az árak, amíg a kereslet is nő - véli a szakember.