A koronavírus korábbi variánsainál is jóval fertőzőbb omikron-variáns okozta járványhullámban a gyerekek körében is minden korábbinál nagyobb méretet öltött a fertőzések száma világszerte. Ezzel párhuzamosan megugrott a kórházi kezelést igényló esetek száma, így érthető módon nőtt a szülők körében is az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a betegség esetleg súlyos lefolyású lesz gyermeküknél, még akkor is, ha erre csak igazán ritkán akad példa.

Az iskolákban és óvodákban alkalmazandó szabályok mellett a betegség szövődményei szempontjából sem mindegy, hogy mik az omikronnal kapcsolatos tapasztalatok, ezeket foglalta össze a Bloomberg azok alapján, amit eddig lehet tudni a variánsról.

Sokkal több gyerek kapta el az omikront

Az Amerikai Gyermekorvosok Akadémiájának összefoglalója szerint az Egyesült Államokban drasztikusan megugrott az omikron okozta hullámban 2022-ben a fertőzések száma a gyermekek körében Ott az év első hat hetében összesen 4,5 millió esetet regisztráltak a gyerekek körében, a hullám a január 20-án végződő héten tetőzött, de azóta is nagyon magas szinten stabilizálódott az új fertőzések száma. A múlt héten már az új fertőzések közel 22 százalékát a gyerekek körében regisztrálták, s a tömeges fertőzések érthetően a kórházi ellátásra szoruló esetek számában is növekedést hozott.

Az omikron-variáns okozta fertőzés tünetei nem sokban különböznek a korábbi variánsok okozta szimptómáktól, kaparó torok, levertség, fájdalom, fejfájás, száraz köhögés, hasmenés és láz egyaránt gyakori velejárói a fertőzésnek. Ugyanakkor a szaglás és ízlelés elvesztése jóval ritkább, mint a korábbi hullámok esetén a Chicagói Gyermekkórház jelentése szerint. Egy Bonn közeli gyermekkórház igazgatója azonban nemrég arról számolt be, hogy szerinte más tüneteket okoz gyerekek szervezetében az új típusú koronavírus omikron variánsa, mint amit korábban tapasztaltak, elsősorban az emésztőrendszeri panaszok voltak náluk a jellemzőek.

Összességében ennél a törzsnél tapasztalt tünetek enyhébbek, és a betegség lefolyása is enyhébb. Ugyanakkor a gyerekorvosok tapasztalatai szerint a variáns okozta hullámban megnőtt a gyerekek körében a kruppos megbetegedések száma, amely eddig jellemzően a szezonális vírusos megbetegedések idején volt tapasztalható. Ez jellemzősen duzzadáshoz és gyulladáshoz vezet a gyerekek felső légutaiban, amelyek rövidebbek a felnőttekénél, s amelyet előszeretettel támad az omikron variáns. A Seattle-i Gyermekkórház kutatása szerint a kruppos esetek száma duplájára nőtt az omikron hullámban a korábbi hónapokhoz képest.

Miért betegszik meg több gyerek?

Az omikron variáns sokkal gyorsabban terjed, mint a 2021-es évben korábban uralkodó delta variáns és jobban ki tudja kerülni a korábbi fertőzés, illetve az oltás által kifejlesztett védelmet. Ezáltal gyorsabban tud terjedni, az összes korcsoporton belül. Nincs arra bizonyíték, hogy a gyerekeket jobban érintené. Fontos körülmény, hogy az idősebb korosztályok számára már jóval korábban lehetőség volt az oltások beadására, az 5-11 éves korosztály az Egyesült Államokban még nem kaphatott erősítő oltást, az 5 év alattiak pedig egyáltalán nincsenek beoltva.

A Covid-19-es betegség lefolyása eddig enyhe volt a gyermekek túlnyomó többségénél, s nincs semmilyen arra utaló jel, hogy ez az omikron variánssal megváltozna. Az első összesített adatok azt mutatják, hogy a súlyos megbetegedések aránya az életkorral, illetve más krónikus megbetegedésekkel párhuzamosan nő, illetve az oltatlanok körében jóval magasabb.

Az amerikai adatok alapján az öt évnél fiatalabb oltatlanok körében (értelemszerűen döntő többsége ilyen a kisgyermeknek) a kórházi kezelésre szorulók aránya a fertőzötteken belül mindössze harmada volt a delta hullámban tapasztaltnak. A sürgősségi osztályon történő beavatkozás valószínűsége pedig mindössze ötöde volt az előző hulláménak. Ugyanezen trendeket lehetett megfigyelni az 5-11 és a 12-17 éves korosztály körében is. A januárban erről publikált tanulmány szerint ugyan a gyerekek körében a fertőzések és a kórházi ápolásra szoruló esetek száma nagyobb volt az omikron esetében a delta hullámban tapasztaltnál, azonban a betegség lefolyása általában sokkal enyhébb volt.

Ráadásul a kórházi esetek túlnyomó többsége más okból igényelt ellátást és csak "véletlenül" lettek pozitívra tesztelve, tehát nem a SARS-Cov-2 (koronavírus) fertőzés miatt kerültek kórházba. Az egyéb krónikus megbetegedés az 5-11 éves korosztályban 12 szeresére növelte a kórházi ápolás és 19-szeresére az intenzív ellátás szükségességének valószínűségét.

A gyerekekre vonatkozó adatok az Egyesült Államokban a következők voltak:

a kórházi esetek 1,5-4,6 százaléka volt gyerek,

a fertőzött gyerekek 0,1-1,5 százaléka igényelt kórházi ellátást,

egy tízezredék alatt maradt a végzetes kimenetelű fertőzések aránya.

Néhány gyermeknél a betegség szövődményeként fellépett az úgynevezett többszervi gyulladásos megbetegedés, összesen 7000 gyereknél és felnőttnél diagnosztizáltak ilyet a Covid 2020-as megjelenése óta az Egyesült Államokban. Az ilyen esetek száma és gyakorisága egyelőre nem nőtt az utóbbi időben az omikron okozta nagy fertőzésszám ellenére sem.

De miért nem lesznek a gyerekek annyira betegek?

Az összefoglaló szerint a gyereke azonnali gyors immunválasza a kórokozókkal szemben erőteljesebb az idősebb felnőttekénél. Emiatt a gyerekek szervezet az esetek többségében már idejekorán sikerrel veszi fel a harcot a fertőzéssel szemben, még azelőtt, hogy az képes lenne a tüdőt is megfertőzni és tüdőgyulladást okozni. A másik Bloomberg által felhozott lehetséges magyarázat, hogy a kötelező gyerekoltások erősítik meg a gyermekek természetes immunrendszerét annyira, hogy sikerrel veszi fel a küzdelmet a fertőzéssel szemben.

Ennél korábban egyébként már volt meggyőzőbb magyarázat, amely a gyermekek eltérő hormonstátuszával hozta összefüggésbe a Covid-19-re való kisebb érzékenységet.

Bár az omikron variáns sokkal fertőzőbb a korábbiaknál, azonban a modellszámítások továbbra is azt mutatják, hogy a gyerekek és a serdülők sokkal kisebb szerepet játszanak a járvány terjedésében, mint az idősebb korosztályok. Így továbbra is az a stratégia tűnik értelmesnek, amely elsősorban az idősebb korosztályok körében erőlteti az átoltottsági arányok növelését.

Az amerikai járványügyi hivatal e mellett azonban továbbra is azt javasolja, hogy az iskolákban lehetőség szerint tartsák meg az elővigyázatossági intézkedéseket. Ez maszkviselést jelent a gyerekek és a tanárok számára, valamint minél gyakoribb szellőztetést, hogy csökkenteni lehessen a vírus átadásának valószínűségét. Az összefoglaló utal egy tanulmányra, amely szerint a diákok körében a maszkviselés 26-78 százalékkal csökkentheti a fertőzés továbbadásának esélyét, s a hetente történő tesztelés további 50 százalékkal.

Ami viszont lehetséges, akárcsak a korábbi variánsok esetében, hogy a gyerekek szintén később úgynevezett long, azaz hosszú Covid szindrómában szenvedjenek. Egyelőre nincsenek arra vonatkozó tanulmányok, hogy az omikron ebből a szempontból különbözik-e a korábbi vírusváltozatoktól. Igazán megbízható tanulmány a gyerekeket érintő long Covidról az összefoglaló szerint nem született, azonban ami napvilágot látott az arra enged következtetni, hogy az a gyereket ás a tinédzsereket kevésbé érintette mint a felnőtteket. Sőt, a gyerekek long Covid tüneteinek egy részénél a kutatók feltételezték, hogy a krónikus fáradtság és félelemérzet inkább lehet a járvány és az azzal kapcsolatos intézkedések általános következménye, semmint a fertőzésé. Legalábbis erre engedtek következtetni a kontrollcsoportok adatai.