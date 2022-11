Az oroszok a klíma ellen is agressziót követnek el

Az Ukrajna ellen indított orosz agresszió egyik súlyos mellékhatása, hogy a háború súlyosan szennyezi a légkört - hangzott el az ENSZ COP27 klímavédelmi konferenciáján Egyiptomban. Szemben a korábbi háborúkkal a tudósok most igyekeznek pontosan kiszámolni a szennyező anyagok nagyságát, ami egyben arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a hadseregek a súlyosan légszennyező intézmények közé tartoznak. Még a légtársaságokénál is károsabb a tevékenységük.