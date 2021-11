Az ENSZ élelmiszersegélyezési részlege, a Világélelmezési Program ismertette, hogy 6,6 milliárd dollárnyi támogatással hogyan lehetne megakadályozni, hogy 2022-ben 43 országban 42 millió ember éhezzen. A WFP vezetője, David Beasley a javaslatot bejelentő tweetjében Muskot, a világ messze leggazdagabb emberét szólította fel a cselekvésre - írja a Business Insider.

"Ez az éhínségválság valós, példátlan, és elkerülhető. Elon Musk, világos akciótervet és nyilvános költségvetést kértél. Itt van!" - írta Beasley a milliárdosnak. "Készek vagyunk beszélni veled - és bárki mással -, aki komolyan gondolja, hogy életeket mentsen" - tette hozzá az ENSZ-vezető.

Múlt hónap végén Musk kihívta a Világélelmezési Programot, hogy magyarázzák el, hogy a szervezet miként tudná 6 milliárd dollárból "megoldani a világ éhezését". Azt mondta, ha a szervezet pontosan be tudná mutatni, hogy mire költenék a pénzt, akkor "azonnal eladná a Tesla részvényeit, és megteszi".

Musk kihívása válasz volt egy CNN-interjúra, amelyben Beasley felszólította a milliárdosokat - konkrétan Muskot és az Amazon alapítóját, Jeff Bezost -, hogy adjanak össze együttesen 6 milliárd dollárt az éhhalál által fenyegetett emberek millióinak megmentésére.

This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk, you asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you - and anyone else - who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://t.co/eJLmfcMVqE