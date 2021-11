A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint hétfő délelőtt közzétett összesítése szerint 22 hónappal a járvány kezdete óta a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben meghaltak száma meghaladta az ötmilliót. A pontos adat: 5 000 425, miközben 246 743 962-en kapták el eddig a fertőzést.

Miközben az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Brazíliában él a világ lakosságának nyolcada, a halálos áldozatok közel fele ezekből az országokból került ki. Egyedül az Egyesült Államokban 746 ezren haltak meg, többen, mint bármelyik más országban, illetve a fertőzöttek számában is "világelső", mintegy 46 millió esettel.

A halottak száma a világon körülbelül megfelel Los Angeles és San Francisco lakosságának együttvéve. Az oslói Békekutató Intézet adatai szerint körülbelül ennyi áldozata volt a világon lezajlott országok közötti háborúknak 1950 óta. Globálisan jelenleg a Covid-19 a harmadik halálozási ok a szívbetegségek és a sztrók után.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.

Afrika oltottsága öt százalékos

A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek, illetve a szegényebb országokban, például Indiában, sokan halnak meg saját otthonaikban úgy, hogy nem kapnak orvosi ellátást. Ha hinni lehet a hivatalos összesítéseknek, jelenleg Indiában - ahol riasztó volt a járványhelyzet május elején, amikor a csúcson volt a vírus delta variánsa okozta járványhullám - kevesebben halnak meg naponta, mint Oroszországban, az Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában.

Az ötmilliós lélektani határ átlépésével kapcsolatosan António Guterres az ENSZ-főtitkár nyilatkozatot adott ki, amelyben felszólította a világ vezetőit, teljes mellszélességgel támogassák a globális oltási stratégiai tervet, amelyet ő mutatott be októberben az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) együtt. Ennek megfelelően hangolják össze erőfeszítéseiket, hogy az év végéig be legyen oltva a világ lakosságának legalább negyven, a jövő év közepére pedig hetven százaléka.

Arra kérte továbbá a világ vezetőit, hogy szüntessék meg a vakcinagyártást akadályozó pénzügyi forráshiányt, és oldják meg az oltások igazságos elosztásával kapcsolatos problémákat. Felhívta a figyelmet arra, hogy miközben a gazdag országokban már a harmadik, emlékeztető oltásokat adják be, az 1,3 milliárdos Afrika lakosságának alig öt százaléka kapott oltást.