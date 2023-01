Az országosan közismert, befolyásos házaspárt azzal vádolták, hogy 13 millió euró összegben - offshore cégeken keresztül - 2009 és 2014 között eltitkolták az adóhivatal előtt két külföldi házukat, ahol Balkanyék rendszeresen nyaraltak, és amelyeket adócsalásból vásároltak. Az egyik az Antillákon, Saint Martin szigetén, a másik pedig a marokkói Marrákesben található.

A házaspár elleni harmadik pernek kizárólag a büntetési tétel felülvizsgálata volt a tárgya: 2020 májusában a fellebbviteli bíróság Patrick Balkanyt öt év, feleségét négy év börtönbüntetésre ítélte az eltitkolt vagyon miatt. Korábban adócsalás miatt is már elítélte a házaspárt fellebbviteli bíróság, 2020 márciusában Patrick Balkany három év letöltendő és egy év felfüggesztett, felesége pedig akkor három év szabadságvesztést kapott. A bíróság a két büntetés összevonását is elrendelte.

Mellékbüntetést is kaptak

Miután a házaspár az adócsalás miatti büntetését már otthonában letöltötte elektromos nyomkövető viselésével, Patrick Balkany pedig 2019-2020-ban öt hónapig, majd 2022 február és augusztus között is börtönben volt, "többé sem neki, sem a feleségének nem kell börtönbe vonulnia" - mondta az ítélethirdetést követően Pierre-Olivier Sur, Isabelle Balkani védője.

A 74 éves politikust és feleségét is mellékbüntetésként tíz évre eltiltották attól, hogy jelöltként induljanak választásokon, és 100 ezer euró pénzbüntetést is kaptak, valamint 400 ezer euró kártérítést is fizetniük kell a francia államnak, amely az ügy egyik felperese volt. A 2020 májusi ítéletben egymillió eurós kártérítés szerepelt, ezt csökkentette a bíróság.