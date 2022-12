Az athéni pénzügyi ügyészség előzetes vizsgálatot indított korrupció és pénzmosás gyanújával a Belgiumban őrizetbe vett Eva Kaili európai parlamenti képviselő ellen - jelentette az ERT görög közmédia.

- idéztek egy ügyészségi illetékest a görög közmédiában az MTI híradása szerint.

Hrisztosz Bardakisz két ügyészhelyettest bízott meg a nyomozással, és kérte a belga igazságszolgáltatást a Kaili-üggyel kapcsolatos dokumentumok másolatának átadására és a görög fél tájékoztatására a nyomozás előrehaladásáról. Az őrizetbe vett EP-alelnök athéni ügyvédje, Mihalisz Dimitrakopulosz szerint védence nem tudott a nagy mennyiségű készpénz létezéséről, amelyet brüsszeli lakásán találtak a belga nyomozók.

Az Európai Ügyészség főügyésze két görög európai parlamenti (EP) képviselő, a szocialista Eva Kaili és a néppárti Maria Szpiraki mentelmi jogának felfüggesztését kérte - közölte az Európai Unió luxembourgi székhelyű ügyészsége csütörtökön. A két görög EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztését az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF) kapott, a korrupciós ügyben indított vizsgálati jelentés alapján kérte Laura Kövesi főügyész.

Az indoklás szerint OLAF úgy látja, fennáll az uniós költségvetésre nézve hátrányos csalás gyanúja a parlamenti juttatások kezelésével, különösen az akkreditált parlamenti asszisztensek javadalmazásával kapcsolatban. "Az alkalmazandó nemzeti jog értelmében Kaili és Szpiraki EP-képviselők jogosultak az ártatlanság vélelmére" - tették hozzá.

Eva Kaili szocialista európai parlamenti képviselőt, az EP leváltott alelnökét, valamint három társát pénteken tartóztatták le a belga hatóságok egy Katarral kapcsolatos korrupció vádjával indított nyomozás részeként. A gyanúsítottak azóta vizsgálati fogságban vannak. Meghallgatásukat december 22-én tartják.

A belga rendőrség Twitter-oldalán szerdán megjelent közlemény szerint közel 1,5 millió eurót foglaltak le a brüsszeli régióban házkutatások során a korrupciós ügyben.

