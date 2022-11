A Kiszámoló blog korábbi cikke alapján a Lidl Plus alkalmazás segítségével a Maszol sajtómunkásai összehasonlították a 2021-es és 2022-es év októberi vásárlásának számláit, amiből kiderül, mennyivel drágult az élet Romániban. Az áremelkedés a legkisebb bolttól kezdve a legnagyobb hipermarketekig megfigyelhető, csupán a Lidl alkalmazással online elérhetők és visszakereshetők a korábbi számlák.

Az eredeti elképzelés szerint egy tavaly októberi számlát akartak pontosan levásárolni most. Ezzel azonban több gond is akadt, például a Lidl Plus applikációban hetente más-más termékekre érvényes akciók vannak, és ezeket feltüntetik a számlán is.

Mivel ezek hétről hétre változnak, most nem azok a kedvezmények érvényesek, mint korábban. Ezenkívül néhány termék már nem kapható idén, vagy éppen idén nincs újra szükség rá (ilyen például a fürdőszobaszőnyeg).

Egy kolozsvári család



A kiindulóhelyzet: egy kolozsvári család (két felnőtt, egy kisgyerek és egy közepes méretű kutya) tagjaként hetente-kéthetente vásárolnak a kolozsvári vagy a szászfenesi Lidl áruházak egyikében. A számlák többnyire egy átlagos bevásárlás termékeit tartalmazzák, néhány időszakos termékkel.

Az eredmény a következő: amíg 2021-ben 284,23 lejbe (23,8 ezer forint) került a vásárlás, addig 2022-ben 397,19 lejt (33,3 ezer forint) maradt a kasszánál, ami 112,96 lej (9500 forint) különbséget jelent. Az egyes termékek drágulásából kiszámítható, hány százalékot drágultak átlagosan az elmúlt évben. Az adat mint 43 százalék, egészen pontosan 43,13 százalék. Ennyi az átlagos drágulás.