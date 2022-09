A II. Erzsébet királynő halálával rengeteg kisebb-nagyobb dolog szorul cserére a monarchiában - írja a Telex. Az angol font bankjegyeket és érméket 1960 óta II. Erzsébet portréja díszíti.

A királynő halála után nyomott új pénzeken az idei évben várhatóan még megmarad ez a minta, 2023-tól azonban Károly arcképe kerül az új bankókra és pénzérmékre. Évekbe telik majd, mire a királynős pénzek kikerülnek a forgalomból.

Az E II R logó rengeteg helyen tűnik fel Nagy-Britanniában, kormányzati épületeken, egyenruhákon, pecséteken, de még a postaládák oldalán és a rendőrök sisakján is. A jelentése Elizabeth Regina II, ahol a regina szó a királynő latinul. Az uralkodó monogramja mostantól C III R, azaz Charles Rex III. lesz. Ez az átállás itt is hosszú folyamat lesz.

Még a himnusz is



A brit himnusz címe hivatalosan God Save the King, azaz Isten óvja a királyt, de amikor királynő ül a trónon, mint például az elmúlt 71 évben, ez God Save the Queenre, azaz Isten óvja a királynőtre változik. III. Károly trónra lépésével újra hímneműre változik a cím és a teljes első versszak.

A brit útlevél meglehetősen fennkölt szövegezéssel közli, hogy a dokumentum tulajdonosát személyesen Őfelsége ruházza fel azzal a joggal, hogy szabadon átlépje az országhatárt. A problémát itt az angol nyelv jellege adja, a nemek szerint különváló névmásokkal. Ha őfelsége királynő, akkor „her majesty”, ha király, akkor „his majesty”.

Nemzetközi hatás



A királynő nemcsak Nagy-Britannia uralkodója volt, hanem szimbolikusan a Brit Nemzetközösség összes tagállamában is ő volt az államfő. III. Károly trónra lépése emiatt egy csomó országban okoz majd adminisztrációs változásokat, törvények, sőt akár az alkotmány újraszövegezését.