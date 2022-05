Az omikron-vírusvariáns azonosítása után Kim Dzsongun észak-koreai vezető „súlyos nemzeti vészhelyzetnek” nevezte a covid megjelenését az országban.

Kim Dzsongun – aki először viselt szájmaszkot a járványhelyzettel kapcsolatos tanácskozáson – lezárásokat hirdetett, hogy megakadályozzák a fertőzés terjedését és gyülekezési korlátozást vezetett be a munkahelyeken. Dél-Korea a két ország közötti feszült politikai helyzet ellenére azonnal segítséget ajánlott északi szomszédjának.

Észak-Koreában két éven át hivatalosan egyetlen koronavírus-fertőzést sem mutattak ki. A WHO adatai szerint 2020 óta több mint 64 000 észak-koreait teszteltek covid-fertőzés gyanúja miatt, de 2022 március végéig az összes teszt negatív volt.

Tavaly júniusban azonban Kim Dzsongun megbüntetett tisztviselőket a coviddal kapcsolatos „súlyos incidens” miatt, arról viszont nem lehetett tudni részleteket, hogy pontosan mi történt. Az ország határait 2020 januárja óta többször is lezárták, hogy kint tartsák a koronavírust, de szakértők szerint már korábban is megfertőzödhettek észak-koreaiak, csak a vezetők ezt nem ismerték be előbb.