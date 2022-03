Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken új szankciókat jelentett be az észak-koreai rakétaprogram miatt is, miközben sorra büntetik az orosz oligarchákat Ukrajna Vlagyimir Putyin parancsára elrendelt lerohanása miatt. Phenjan az európai háborús helyzetben több rakétatesztet is végzett, amelyben a nyugati hatalmak szerint orosz cégek és magánszemélyek is érintettek voltak. A bejelentett szankciók két orosz állampolgár és három orosz cég ellen irányultak, amelyeket Észak-Korea rakétaprogramjaihoz kapcsolódó beszerzési tevékenységekkel hoztak összefüggésbe.

Az intézkedésekre azon aggodalmak közepette került sor, hogy Észak-Korea hamarosan valóra válthatja azokat a fenyegetéseket, amelyek szerint 2017 óta először ismét teljes körűen tesztelni fogja a nagy hatótávolságú interkontinentális kilövőrendszereit és hordozóeszközeit, valamint kísérleti nukleáris robbantásokat hajthat végre. A helyzet azért különösen kényes, mert a világ hatalmai leginkább az orosz-ukrán-háborúval vannak elfoglalva.

Az amerikai pénzügyminisztérium megnevezte most a phenjani programban résztvevő oroszokat: a hírszerzésük szerint Alekszandr Andrejevics Gajevojnak és Alekszandr Alekszandrovics Csaszovnyikovnak, két vlagyivosztoki üzletembernek van köze a kísérleti fegyverprogramokhoz. A szankciókkal sújtott orosz cégek, az Apollon OOO, a Zeel-M Co., Ltd. és a RK Briz OOO.

"A KNDK továbbra is ballisztikus rakétákat lő ki, ami a nemzetközi jog durva megsértése, ez súlyos fenyegetést jelent a globális biztonságra" - mondta közleményében Brian Nelson, az amerikai pénzügyminisztérium terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős államtitkára a Reuters szerint.

"A mai intézkedések erre a fenyegetésre reagálnak azzal, hogy célba veszik az oroszországi székhelyű magánszemélyek és szervezetek hálózatát, amelyek bűnrészesek abban, hogy segítik a KNDK-t a törvénytelen ballisztikus rakétarendszereihez szükséges alkatrészek beszerzésében" - tette hozzá.

A szankciók befagyasztják a magánszemélyek vagy cégek által az Egyesült Államokban birtokolt vagyontárgyakat, és megtiltják a velük folytatott üzleti kapcsolatokat.

Hétfőn az Egyesült Államok és 10 másik ország felháborodását fejezte ki amiatt, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem ítélte el Észak-Korea idei ismételt rakétaindításait, mondván, hogy ez aláásta mind a tanács, mind a globális atomsorompó-rendszer hitelességét. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében az orosz-ukrán-háború melletti biztonságpolitikai veszélyforrásnak nevezte meg Észak-Koreát.

Az orosz média kedden egy orosz külügyminisztériumi tisztviselőt idézve azt mondta, hogy Oroszország megérti Észak-Korea döntését a gyakori rakétaindítások felújításáról, és nem látja előfeltételét az atomfegyver-mentesítési tárgyalások újraindításának.