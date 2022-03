Az Egyesült Államok a múlt héten szankciókkal sújtotta az Nord Stream 2 AG-t, az Északi Áramlat 2. orosz-német gázvezetéket üzemeltető céget. Ezt még nem is Ukrajna orosz inváziója váltotta ki, hanem hogy Oroszország az ország lerohanása előtt elismerte két kelet-ukrajnai szakadár régió, a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok függetlenségét. Már kedden Németország is bejelentette, hogy leállítja a projekt engedélyezési eljárását.

A Svájcban bejegyzett és az orosz állami gázipari óriásvállalat, a Gazprom tulajdonában lévő Nord Stream 2 AG tavaly fejezte be a 11 milliárd dolláros (3700 milliárd forintos) projektet, amelynek célja az Oroszországból Németországba irányuló gázszivattyúzási kapacitás megduplázása volt. A Reuters most két forrásból is úgy értesült, hogy a cég fizetésképtelenné vált, és jelezte, hogy nem tudja rendezni kötelezettségeit, vagyis lényegében csődvédelmet kérhet. Állítólag a Nord Stream 2 AG egy pénzügyi tanácsadóval együtt dolgozik egyes kötelezettségeinek rendezésén, és már ezen a héten hivatalosan is megindíthatja a fizetésképtelenségi eljárást egy svájci bíróságon.

A Nord Stream 2 AG nem válaszolt a Reuters megkeresésére. A Gazprom nem kívánt nyilatkozni.

Az 1230 kilométeres (767 mérföldes) gázvezeték nem kezdte meg kereskedelmi üzemét, mert Németországban még nem kapott engedélyt. A háborús helyzet és a szankciók miatt pedig nem is számíthat arra a cég, hogy egyhamar megkapja a jóváhagyást.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala február 23-án végrehajtási utasítást adott ki, amelyben március 2-ig adott haladékot azoknak a cégeknek, amelyek a Nord Stream 2 AG-vel kapcsolatban álltak, vagy a gázvezetéket üzemeltető társaság leányvállalataival üzleteltek, hogy lezárják az ügyleteket, valamint rendezzék pénzügyi tranzakcióikat. Utána a szankciók minden közreműködőt büntetni fognak.

A Gazprom az Északi Áramlat 2 építési költségeinek felét fizette, a 11 milliárd dolláros gázvezeték-projekt fennmaradó részét a brit Shell, az osztrák OMV, a francia Engie, valamint a német Uniper és Wintershall DEA finanszírozta. Az Uniper kivételével senki nem kommentálta még a fizetésképtelenségi és csődvédelmi eljárásokról szóló híreket, a német társaság annyit kommentált, hogy nekik jelenleg nincs ilyen információjuk.

A svájci bejegyzésű Nord Stream 2 AG szintén felmondja a munkavállalók szerződéseit, mondták a források a Reutersnek. Nem volt világos, hogy az Északi Áramlat 2 AG-val kapcsolatban álló összes szervezetet bezárják-e, illetve hogy a Gazprom hogyan tervezi a vezeték karbantartását.

Guy Parmelin svájci gazdasági miniszter hétfőn a svájci RTS rádiónak adott interjújában elmondta, hogy a Nord Stream összes alkalmazottját, több mint 140 dolgozóját elbocsátották, akik a svájci Zug városában működő cégnél dolgoztak.

Németország, amely gázellátásának felét Oroszországból kapja, támogatta az Északi Áramlat 2-t Európa energiaellátásának diverzifikálása érdekében, de a projekt ellenállásba ütközött az Európai Unióban és az Egyesült Államokban, mivel az növelte a régió gázfüggőségét Oroszországtól, és lehetővé tette Moszkvának, hogy csökkentse az Ukrajnán keresztülmenő gázmennyiséget, amelyért tranzitdíjat kell fizetnie.

Oroszország múlt heti ukrajnai inváziója óta több nagyvállalat, köztük olajipari nagyvállalatok, közölték, hogy kiszállnak oroszországi tevékenységükből, köztük a Shell, amely közölte, hogy más beruházások mellett nem vesz részt többé az Északi Áramlat 2-ben.

Az Ukrajnával kapcsolatos legfontosabb híreket ezen a linken olvashatja.