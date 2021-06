Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei az Aljakszandr Lukasenka elnök vezette fehérorosz rezsimet támogatók ellen meghozott büntetőintézkedések mellett Fehéroroszországgal szembeni célzott gazdasági szankciók bevezetéséről tárgyaltak - közölte Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Luxembourgban hétfőn - írja az MTI.

Josep Borrell a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követően közölte: a fehérorosz gazdaságot érintő intézkedések "nagyon fájni fognak", és súlyosan fogják érinteni Fehéroroszország gazdaságát.

QP | Quality Placement

Kijelentette, az Európai Unió mély aggodalmát fejezi ki a fehérorosz rezsim folyamatos, az emberi jogokat, az alapvető szabadságokat és a nemzetközi jogot célzó támadásai miatt, aggodalmában Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is osztozik.

Az EU elkötelezett Fehéroroszország népe régóta elnyomott demokratikus törekvéseinek támogatása mellett, és kész a jövőben is határozottan fellépni, ha Minszk figyelmen kívül hagyja nemzetközi kötelezettségvállalásait - húzta alá.

"Arra szólítjuk fel a fehérorosz rezsimet, hogy vessen véget a saját népével szembeni elnyomásnak. Csalódottságunkat fejezzük ki, hogy a minszki vezetés úgy döntött, nem tesz eleget az emberi jogi kötelezettségeinek, eltávolodik a demokratikus elvek betartásától és a nemzetközi közösséggel ápolt kapcsolatoktól" - fogalmazott.

Az EU elvárja, hogy a Lukasenka-rezsim teljes mértékben működjön együtt a Ryanair járatának május 23-án történt, minszki kényszerített leszállása körülményeinek feltárását célzó nemzetközi nyomozásában. Elvárja, hogy haladéktalanul engedje szabadon az összes politikai foglyot, hajtsa végre az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) moszkvai mechanizmusának keretében folytatott független szakértői misszió összes ajánlását, és azt, hogy kezdjen átfogó, valódi politikai párbeszédet hatóságaik, valamint a demokratikus ellenzék és a civil társadalom képviselői között.

Elmondta, azt is, hogy a Tanács napirendjén szerepelt azon terv megvitatása is, amelynek alapján az Európai Unió hárommilliárd eurós gazdasági csomagot tenne elérhetővé Fehéroroszország számára, a többi között a demokratikus átmenet és a legfontosabb strukturális reformok támogatására, valamint a zöld és digitális fejlesztésekre. A tervezett csomag segítené az innováció fellendítését, az éghajlatvédelmi intézkedéseket, valamint a demokrácia, az átláthatóság és az elszámoltathatóság megteremtését - mondta. A gazdasági csomag mellett a javaslat kétoldalú keretmegállapodás megkötését is kilátásba helyezi az EU és a demokratikus Fehéroroszország közötti hosszabb távú kapcsolatok megerősítésére - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Fehéroroszországgal szemben az Európai Unió október elején vezetett be büntetőintézkedéseket, felvette szankciós listára a fehérorosz ellenzéki tüntetések elfojtásának vélelmezett felelőseit. A listán jelenleg 88 ember és hét szervezet szerepel, közöttük Aljakszandr Lukasenka elnök és legidősebb fia, Viktor Lukasenka, aki korábban apja nemzetbiztonsági tanácsadója volt.

Az EU emellett június elején abban állapodott meg, hogy megtiltja a fehérorosz légitársaságok számára, hogy átrepüljenek az EU légterén, és hozzáférjenek az Unió területén fekvő repülőterekhez. A lépésre az után került sor, hogy Fehéroroszország leszállásra kényszerítette a minszki repülőtéren a Ryanair Görögországból Litvániába tartó, és éppen a fehérorosz légtérben tartózkodó utasszállító repülőgépét, majd letartóztatta a fedélzeten utazó fehérorosz ellenzéki aktivistát, Raman Prataszevicset.