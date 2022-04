A brüsszeli testület értesítő levelet küld Magyarországnak szerdán, amelyben hivatalosan is aktiválja az uniós költségvetés védelmét szolgáló feltételrendszert - írta Vera Jourová, az Európai Bizottság átláthatóságért és értékekért felelős tagja a Twitteren.

Olyan problémákat azonosítottunk, amelyek megsérthetik a jogállamiságot Magyarországon, és hatással lehetnek az Európai Unió költségvetésére - fogalmazott az uniós biztos.

Ezzel egy hat-kilenc hónapig tartó folyamat veszi kezdetét, amelynek a végén a tagállami kormányok képviselőiből álló tanács az uniós támogatások egy részének felfüggesztésével vagy zárolásával büntetheti Magyaroszágot hazánkat, ha egyértelmű bizonyosságot nyer, hogy egyes jogállami normák megsértése miatt közvetlenül sérülnek az EU pénzügyi érdekei - írta korábban a Népszava.

A jogállamisági mechanizmus aktiválását Ursula von der Leyen bizottsági elnök jelentette be április elején az Európai Parlamentben. A folyamatba egyelőre csak Magyarországot vonják be. A levél elküldése nem azt jelzi, hogy az EB már eldöntötte, feltétlenül pénzbüntetést fog kiszabni Magyarországra.

