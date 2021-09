A vonat október 7-én érkezik meg végállomására, Párizsba és jelentősebb állomásai között van a szlovén főváros, Ljubljana is, így összeköti egymással az EU Tanácsának portugál, szlovén és francia elnökségét - közölte az Európai Bizottság

A járat tervezetten szeptember 19-én délelőtt érkezik Budapestre Arad felől, a Keleti pályaudvarra, ahonnan még aznap délután tovább indul Kassa irányába. A szerelvény egyik kocsiját a MÁV-Start biztosítja - írja az MTI. Az 1995-ben egy spanyolországi gyárban készült CAF poggyászkocsi vándorkiállításnak ad otthont. (Az útvonal és menetrend itt érhető el.)

Az európai vasúti nyomtávok közötti különbségek miatt a Connecting Europe Express három vonatból - egy ibériai, egy standard és egy balti vonatból - áll, amelyek a járat útvonala mentén találkoznak majd. A projekt emlékeztetőül szolgál az európai vasúti hálózat egyes részei közötti átjárhatóság hiányosságaira, ugyanakkor a vasúti társaságok és a pályahálózat-működtetők együttműködéséről is tanúskodik.

A vonat útvonala mentén Európa-szerte számos vasútállomáson szerveznek rendezvényeket a vonat köszöntésére. Egyes események - konferenciák és a vonat fedélzetén zajló nyilvános viták - élő közvetítésben is megtekinthetők lesznek, és a szervezők arra buzdítják a vasút iránt érdeklődőket, hogy személyesen is üdvözöljék a meghatározott állomásokon megálló vonatot.

And we're off! The #ConnectingEurope Express has left the station in Lisbon to begin its 36 day journey making over 100 stops in 26 countries before finishing in Paris on 7 October.



You can track the train live here (thanks to @EU4Space): https://t.co/imWsyjXVq1@Transport_EU pic.twitter.com/vxH8LVn90P